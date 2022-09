Börsenplätze Hypoport-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hypoport-Aktie:

82,15 EUR -31,54% (23.09.2022, 16:16)



XETRA-Aktienkurs Hypoport-Aktie:

82,95 EUR -43,46% (23.09.2022, 16:01)



ISIN Hypoport-Aktie:

DE0005493365



WKN Hypoport-Aktie:

549336



Ticker-Symbol Hypoport-Aktie:

HYQ



Kurzprofil Hypoport SE:



Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund 2.200 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- und Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform.



Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich über 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von über 8 Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Zudem zählen auch die REM CAPITAL AG und die fundingport GmbH mit ihrer Beratung und ihrem Finanzierungsmarktplatz für Firmenkunden (Corporate Finance) zum Segment Kreditplattform.



Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten.



Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien.



Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem werden dem Segment auch der Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie die digitale Plattform ePension für die Verwaltung betrieblicher Vorsorgeprodukte zugeordnet. (23.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) unter die Lupe.Bereits schwer geplagte Hypoport-Anleger hätten am Freitag nach der Aussetzung der Jahresziele durch den Finanzdienstleister die Notbremse gezogen. Folge: Die seit Monaten unter Druck stehenden Aktien seien in der Spitze um über 40 Prozent eingebrochen. Am Zwischenhoch vor rund einem Jahr habe der Kurs noch bei 612 Euro gelegen - rund 85 Prozent an Wert seien seitdem verbrannt.Analyst Simon Keller von der Investmentbank Hauck Aufhäuser habe von einer "verheerenden Gewinnwarnung" gesprochen und eine Verkaufsempfehlung für die Hypoport-Aktie ausgegeben. Mit dem neuen Kursziel von 70 Euro sehe er weitere Verluste kommen.Dem Finanzdienstleister, der sein Geld unter anderem mit der Baufinanzierung verdiene, blase zunehmend der Gegenwind durch die allseits steigenden Zinsen ins Gesicht. Denn dies verteuere Kredite, weshalb viele Verbraucher in Zukunft immer weniger Geld auf Pump beziehen dürften. Hypoport habe deshalb am Donnerstagabend nachbörslich eingeräumt, dass die bisherigen Jahresziele "deutlich verfehlt" würden. Hypoport habe daher seine Prognose kassiert.Der Schock bei den Anlegern sitze umso tiefer, da das Unternehmen noch Anfang August trotz des deutlichen Zinsanstiegs bei Immobilienkrediten seine Ziele bestätigt habe. Doch inzwischen hätten die Notenbanken weltweit weiter und teils massiv an der Zinsschraube gedreht, und es zeichne sich ab, dass die meisten Währungshüter angesichts der hohen Inflation ihre Geldpolitik weiter straffen würden.Dies treffe den Hypothekenmarkt besonders hart, so Analyst Keller. Anstatt der ursprünglich erwarteten Erholung in Deutschland habe sich auf dem Hypothekenmarkt dort der Rückgang im August und auch im bisherigen September noch beschleunigt. Dabei gehe der Branchenkenner davon aus, dass das Schlimmste sogar noch bevorstehe.Auch Marius Fuhrberg von Warburg habe sich negativ überrascht gezeigt, insbesondere weil Hypoport für das Q3 nur ein ausgeglichenes operatives Ergebnis in Aussicht stelle. Der Analyst habe das als "schwach" bezeichnet, die rückläufigen Umsätze schlügen unerwartet stark auf die Gewinne durch. Die Umstellung der Kostenbasis bei Hypoport sollte im Schlussquartal aber wieder zu positiven Ergebnisbeiträgen führen, glaube er. Die Kursschwäche sehe Fuhrberg indes als eine gute Einstiegsgelegenheit in die Aktie, da Hypoport von einer Erholung am Immobilienmarkt überproportional profitieren sollte. Er habe daher seine Kaufempfehlung beibehalten, und sein neues Kursziel liege mit 325 Euro immer noch weit über dem gegenwärtigen Kursniveau der Aktie.Das Fazit habe Bestand: Die Dynamik des Trendwechsels überrasche. Wie lange der Transaktionsmarkt still stehe, sei fraglich. Ein Einstieg drängt sich auch nach dem Rücksetzer vorerst nicht auf, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Zumal die jüngsten Hiobsbotschaften bei NORMA Group, Kion, SUSE und Co gezeigt hätten, dass eine schnelle Gegenbewegung nach derart schwachen Meldung derzeit vorerst ausbleibe. (Analyse vom 23.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link