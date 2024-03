Börsenplätze Hypoport-Aktie:



Kurzprofil Hypoport SE:



Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) übernimmt als Muttergesellschaft innerhalb der Hypoport-Gruppe die Aufgaben einer Strategie- und Managementholding mit entsprechenden Zentralfunktionen. Ihr Ziel ist die Förderung und Erweiterung des Unternehmensnetzwerkes.



Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Insurance Platforms und Financing Platforms. (15.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) nach wie vor zu kaufen.Während die Vonovia-Aktie nach einem Rekordverlust von 6,8 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr am Freitag zweistellig verliere, profitiere das Papier des Finanzierers Hypoport von einer Hochstufung des französischen Investmenthauses Exane BNP. Die Hypoport-Aktie lege am Freitag rund sechs Prozent zu und könnte bald ein neues Kaufsignal erzeugen.Exane BNP habe das Rating auf "outperform" erhöht. Das Kursziel habe Analyst Christoph Blieffert mit 240 Euro beziffert und sehe damit ein Aufwärtspotenzial von gut 15 Prozent. Er habe sein angehobenes Votum mit einem erwarteten Wendepunkt bei dem Finanzdienstleister begründet. Wie der Experte näher ausgeführt habe, dürften niedrigere Zinsen und Begehrlichkeiten der Hauskäufer zu einer Erholung des Hypothekenvolumens führen, von der Hypoport mit seinen Plattformen dann profitiere. Der Experte habe in diesem Falle Verbesserungen bei der Profitabilität und dem Cashflow in Aussicht gestellt.Neben der Hochstufung sei auch das bullishe Momentum des Titels als sehr positiv zu bewerten, insbesondere, da sie relative Stärke gegenüber den Immobilien-Werten zeige. Aus charttechnischer Sicht sei die Hypoport-Aktie nicht mehr weit von ihrem Jahreshoch bei 218,60 Euro entfernt. Sollte sie diesen Widerstand überwinden können und dadurch das nächste Kaufsignal auslösen, könnte es schnell in den Bereich um die 240-Euro-Marke gehen. Anschließend wäre die nächste große Hürde das August-Hoch aus dem Jahr 2022 bei 258,20 Euro."Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf und erhöht sein Kursziel von 220 auf 240 Euro, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" zur Hypoport-Aktie. (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link