Kurzprofil Hypoport SE:



Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund 2.200 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- und Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform.



Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich über 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von über 8 Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Zudem zählen auch die REM CAPITAL AG und die fundingport GmbH mit ihrer Beratung und ihrem Finanzierungsmarktplatz für Firmenkunden (Corporate Finance) zum Segment Kreditplattform.



Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten.



Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien.



Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem werden dem Segment auch der Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie die digitale Plattform ePension für die Verwaltung betrieblicher Vorsorgeprodukte zugeordnet. (16.01.2023/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Aktie führt Kursgewinne bei deutschen Unternehmen an - AktiennewsDie Aktien des Hypoport-Konzerns (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) steigen dank eines stabilen, wenn auch historisch sehr niedrigen Transaktionsvolumens in der Baufinanzierung im vierten Quartal 2022, so die Experten von XTB.Der Hypoport-Konzern bilde ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit-, Immobilien-, Versicherungs- und Privatkundenbranche. Die Aktien des Unternehmens hätten im Jahr 2022 fast 80% verloren, obwohl sich die Geschäftslage im 4. Quartal deutlich verbessert habe. Das Gesamttransaktionsvolumen für die drei wichtigsten Produktgruppen des Unternehmens habe sich 2022 auf 375 Mio. Euro belaufen und im Jahresvergleich einen Rückgang um 6% verzeichnet, was die "Panikreaktion" des Marktes im vergangenen Jahr verdeutliche:Nach einem Rekordergebnis im ersten Halbjahr 2022 seien die operativen Kennzahlen der Hypoport-Konzerngeschäftsmodelle in der Baufinanzierung in der zweiten Jahreshälfte drastisch zurückgegangen. Grund dafür sei die seit Sommer 2022 stark gedämpfte Nachfrage nach privaten und institutionellen Baufinanzierungen gewesen. Der Abwärtstrend bei den Immobilien habe bis Oktober angehalten. Seither hätten sich die Betriebsergebnisse auf historisch niedrigem Niveau stabilisiert. In den drei Monaten des vierten Quartals habe das Volumen jeweils konstant bei rund 4 Mrd. Euro gelegen. In der Hypothekenfinanzierung, der mit Abstand größten Produktgruppe, sei das Transaktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent auf 77 Milliarden Euro gesunken.- Die stärkste Kundengruppe seien im Jahr 2022 die Genossenschaftsbanken mit einem Zuwachs von 3% gewesen, während die Sparkassen einen Rückgang von 6% verzeichnet hätten. Das Volumen der Privatkredite bei Europace sei um 29% gestiegen.- Das Volumen der neu vergebenen Kredite auf der Immobilienfinanzierungsplattform für den Wohnungsbau steige 2022 um 2%. Das Unternehmen habe auch einen Anstieg des Prämienvolumens von Versicherungsbeständen, die auf die SMART INSUR-Plattform des Unternehmens übertragen worden seien, um 10% gemeldet.- Das Transaktionsvolumen in der zweitgrößten Produktgruppe, dem Baugewerbe, sei im Jahr 2022 um 1% auf 13 Mrd. Euro gestiegen. Diese Wachstumsrate sei durch das robuste Wachstum in der kleinsten Produktgruppe, den Privatkrediten, übertroffen worden, wo das Volumen um 29% auf 5 Milliarden Euro im Jahr 2022 gestiegen sei. Bei FINMAS, einem Teilmarkt für Sparkasseninstitute, sei das Transaktionsvolumen um 6% auf 9,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 gesunken. Im genossenschaftlichen Bankensektor hätten die Institute den speziellen GENOPACE-Teilmarkt genutzt und ein Volumen von 12,9 Mrd. Euro erzielt, was einem Anstieg von 3% entspreche.- Ronald Slabke, CEO der Hypoport SE, fasse das herausfordernde Jahr wie folgt zusammen: "Obwohl das erste Halbjahr 2022 äußerst erfolgreich war, erlebten unsere Geschäftsmodelle in der Baufinanzierung nach dem Sommer einen noch nie dagewesenen Rückgang der Kaufbereitschaft (...) Auslöser war eine Kombination aus einem unerwarteten Inflationsschub, steigenden Zinsen, Rezessionsängsten und der Hoffnung der Käufer auf einen starken Rückgang der Immobilienpreise. Dies führte zu einem deutlichen Rückgang unseres Geschäftsvolumens, der bis Oktober anhielt, aber die Talsohle scheint im vierten Quartal erreicht worden zu sein. Zudem entwickeln sich unsere Geschäftsmodelle inzwischen besser als der Gesamtmarkt. Denn die Bereitschaft der Immobilienkäufer, sich durch eine neutrale und produktübergreifende Beratung die besten Konditionen zu sichern, ist noch größer geworden."Das Management sei für 2023 vorsichtig optimistisch und bleibe hinsichtlich einer möglichen Fortsetzung der Erholung des Kreditmarktes ab dem 4. Quartal 2022 moderat konservativ. Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden halte das Unternehmen an einem Szenario fest, wonach der Hypothekenfinanzierungsmarkt vier bis acht Quartale ab dem Sommer 2022 wieder auf ein normales Niveau zurückkehren werde, als die Käufer in Deutschland zum ersten Mal gezeigt hätten, dass sie keine Lust auf den Kauf von Immobilien hätten.In der zweiten Jahreshälfte 2022 habe das Unternehmen begonnen, Maßnahmen zu ergreifen, um den schwachen Marktbedingungen entgegenzuwirken, indem das Kostenniveau an die aktuelle Marktsituation angepasst werde. Für das Jahr 2023 beabsichtige Hypoport Kostensenkungen in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro vorzunehmen. "Das Jahr 2023 bietet uns zudem erhebliche Chancen, Marktanteile zu gewinnen. Die Situation im Hypothekenfinanzierungsmarkt unterstreicht die Stärke unseres Plattformangebots für die gesamte Kreditwirtschaft", so CEO Slabke. "Wenn sich die Größe des Marktes halbiert, halbieren sich auch die Kosten für unsere Plattformen für unsere Partner. Ineffiziente traditionelle IT-Lösungen sollten die Marktteilnehmer ermutigen, zu uns zu wechseln", habe es geheißen.Hypoport (HYQ.DE) im W1-Chart: Die Aktien des Unternehmens würden auf Wochenbasis unter den gleitenden Durchschnitten notieren. Die technische Analyse zeige, dass sich diese beiden Durchschnitte auf eine bärische Formation zubewegen würden, die als "Death Cross" bekannt sei - der SMA200 kreuze den SMA100 von oben. Der erste mittelfristige Widerstand sei am 23,6%-Retracement bei etwa 200 Euro zu finden. (Quelle: xStation5 von XTB)