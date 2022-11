Elon Musks Begeisterung für das Hyperloop-Konzept scheine derweil abgeflaut zu sein. Wie Bloomberg berichte, sei der etwa eine Meile lange Test-Tunnel in der Nähe des SpaceX-Hauptquartiers in Kalifornien abgebaut worden. Dort solle nun ein Mitarbeiterparkplatz entstehen.



Der Hyperloop sei ohne Frage ein hochinteressantes Mobilitätskonzept. Allerdings stehe die Technologie noch ganz am Anfang einer möglichen Kommerzialisierung.



"Der Aktionär" wird die weitere Entwicklung des Deals zwischen Forest Road Acquisition und HyperloopTT im Blick behalten, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 22.11.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit Hochgeschwindigkeit aufs Parkett: Am Dienstag gab Hyperloop Transportation Technologies bekannt, über die Fusion mit dem SPAC Forest Road Acquisition (ISIN US34619V1035/ WKN A3CPBQ) an die Börse gehen zu wollen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Das Projekt sei lange eines der Lieblingsthemen von Elon Musk gewesen, dieser scheine sich zuletzt allerdings von der Idee abgewendet zu haben. Die Idee des Hyperloop sei so einfach wie bestechend. In Röhren, in denen ein Vakuum herrsche, würden Hochgeschwindigkeitszüge große Strecken in kürzester Zeit zurücklegen. Das Ganze geschützt vor äußeren Einflüssen und ohne die Gefahr von Verspätungen. Die Idee sei erstmals bereits 1799 skizziert worden und 2012 von Elon Musk öffentlichkeitswirksam wieder aufgebracht.Das Geschäftsmodell der 2013 gegründeten Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) sehe vor, die Technologie in Zusammenarbeit mit Regierungen, Infrastruktur-Anbietern und Transportunternehmen zu entwickeln und zu vermarkten. Aktuell mache das Unternehmen, das keinerlei Verbindungen zu Elon Musk habe, noch keine Umsätze. Eine Prognose der zukünftigen Erlösentwicklung enthalte die Investoren-Präsentation nicht.