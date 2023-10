Paris (www.aktiencheck.de) - Verglichen mit den meisten europäischen Staaten scheint Dänemark eine Insel der Glückseligen zu sein, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Das Königreich führe nicht nur das aktuelle Ranking der Londoner Denkfabrik Legatum an, das auf zwölf Wohlstandskriterien beruhe. Auch an der Börse laufe es vergleichsweise rund: Während der OMX Copenhagen 20 in den vergangenen sechs Monaten knapp 6 Prozent zugelegt habe, habe der EURO STOXX 50 um knapp 7 Prozent nachgegeben. Dänemark punkte mit einem geschätzten BIP-Plus von 1,7 Prozent für 2023, sinkender Inflation, Vollbeschäftigung und hohen Steuereinnahmen. Zudem führe das Land zusammen mit der Schweiz die internationale Rangliste der Staaten mit dem höchsten durchschnittlichen Finanzvermögen an.Zum Hygge-Gefühl der Dänen trage vor allem das starke Wachstum der Pharmaindustrie bei - angeführt vom Insulin-Weltmarktführer Novo Nordisk (ISIN DK0060534915 / WKN A1XA8R). Dank der enormen Gewinne, die der Pharmakonzern derzeit auch mit Abnehmpräparaten generiere, habe das dänische Wirtschaftsministerium sogar die BIP-Prognose für 2023 angehoben - von minus 0,3 auf plus 1,7 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von über 400 Milliarden Euro sei Novo Nordisk nicht nur zum größten börsennotierten Unternehmen Europas avanciert, sondern auch größer als alle restlichen 19 Vertreter des OMX Copenhagen 20 zusammen. Dieses Klumpenrisiko sei gleichermaßen Fluch wie Segen. Steige die Aktie, die in den vergangenen Jahren sukzessive zugelegt habe, weiter - kurze Kursdellen inklusive -, dürfte es auch dem OMX Copenhagen 20 gutgehen - und umgekehrt. (20.10.2023/ac/a/m)