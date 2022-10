Börsenplätze Huntington Ingalls-Aktie:



ISIN Huntington Ingalls-Aktie:

US4464131063



WKN Huntington Ingalls-Aktie:

A1JE8X



Ticker-Symbol Huntington Ingalls-Aktie:

HI4



NYSE Ticker-Symbol Huntington Ingalls-Aktie:

HII



Kurzprofil Huntington Ingalls Industries Inc.:



Huntington Ingalls (ISIN: US4464131063, WKN: A1JE8X, Ticker-Symbol: HI4, NYSE-Ticker: HII) ist eines der führenden amerikanischen Unternehmen im militärischen Marinebau. (24.10.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Huntington Ingalls: Wird die Aktie angesichts der Krise zwischen den USA und China zulegen? - AktiennewsHuntington Ingalls (ISIN: US4464131063, WKN: A1JE8X, Ticker-Symbol: HI4, NYSE-Ticker: HII) ist neben General Dynamics einer der führenden Konstrukteure von Kriegsschiffen für die US-Marine, so die Experten von XTB.Das Unternehmen sei 2011 aus dem Geschäftsbereich Schiffssysteme des Rüstungsriesen Northrop Grumman (NOC.US) ausgegliedert worden. Der Aktienkurs sei seit Juli um fast 20% gestiegen und liege damit deutlich über dem Durchschnitt des US-Luftfahrt- und Verteidigungssektors. Das Unternehmen werde am 3. November seine Finanzergebnisse vorlegen:Die angespannte Lage im Fernen Osten könne so lange anhalten, wie Xi Jinping China zur globalen Supermacht führe. Jinping, der für eine weitere Amtszeit zum Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas gewählt worden sei, habe betont, dass Taiwan zum chinesischen Hoheitsgebiet gehöre, und habe die Möglichkeit angedeutet, zum Militär zu greifen, um die Insel, die wegen ihrer Halbleiterproduktion von strategischer Bedeutung sei, zur Unterordnung zu zwingen. Eine weitere Krise betreffe die Situation zwischen Japan und Russland sowie zwischen Nord- und Südkorea. Die USA müssten auch eine strategische Präsenz rund um die pazifischen Inseln und Australien sicherstellen.Die USA würden an einem Gesetzesentwurf zum "Land-Leasing" arbeiten, der es Taiwan ermögliche, US-Militärausrüstung über einen Zeitraum von zehn Jahren zu leasen, und hätten zugesagt, die Insel zu verteidigen. Aus der Positionierung der USA selbst gehe hervor, dass in einem möglichen Zusammenstoß (der hoffentlich nicht eintreten werde) in erster Linie die Marine und in zweiter Linie die Luftwaffe eine Schlüsselrolle spielen werde.Ein noch größerer Auftrag mit einem Volumen von fast 21 Milliarden Dollar sei von der US-Marine an General Dynamics vergeben worden, einem bedeutenden Hersteller von Atom-U-Booten der Virginia-Klasse und Eigentümer der NASSCO-Sparte, die sich auf die Entwicklung, die Wartung und den Bau von Kriegsschiffen, Hilfsschiffen, Tankern und Transportschiffen spezialisiert habe.Ein möglicher Sieg der Republikaner bei den Zwischenwahlen könnte die US-Rüstungshersteller unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf der Marine und der Luftfahrt liege. Derzeit lägen die Republikaner bei den Wahlen zum Unterhaus des Kongresses, dem Repräsentantenhaus, in Führung. Die Republikanische Partei betrachte China seit vielen Jahren als eine große Herausforderung für die USA, wobei ein Großteil der Partei für eine Reduzierung der US-Militärpräsenz in Europa auf Kosten einer "Verlagerung in den Pazifik" eintrete.