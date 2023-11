- In Zeiträumen mit häufigen Kurseinbrüchen seien meist folgende Faktoren zu finden:



Am Ende einer Aufschwungphase, vor dem Wechsel in eine Risikophase, bestehe normalerweise eine Knappheit an verfügbaren Arbeitskräften.



In Risikophasen sei eine ungewöhnlich starke Veränderung des Geldwerts zu beobachten. Die Weltwirtschaftskrise sei von einer unglaublichen Kapitalvernichtung und einer extremen Deflation begleitet gewesen. In allen anderen, auch kleineren Krisen, hätten dagegen leichte oder auch starke inflationäre Tendenzen bestanden.



Konfliktbeladene internationale Beziehungen würden die Wahrscheinlichkeit erhöhen, eine Zeit größerer Einbrüche an den Börsen zu erleben. Damit seien nicht unmittelbare Kriegsauswirkungen gemeint. Aber zurückgehende internationale Zusammenarbeit erhöhe den Inflationsdruck und lenke Investitionen in unproduktive Bereiche.



- Bei Betrachtung der heutigen Situation falle auf, dass viele der genannten Voraussetzungen für eine Phase größerer Kursrückgänge vorlägen. Darauf sollte sich der Anleger im Risikomanagement einstellen.







Bad Homburg v.d.Höhe (www.aktiencheck.de) - Anleger und Vermögensverwalter müssen zunehmend auf eine von Krisen beherrschte Welt reagieren, so Kay Tönnes, Geschäftsführer und Portfoliomanager Antecedo Asset Management.Dabei sei es wichtig, folgende Fragen zu beantworten: Mit welchen Auswirkungen an den Kapitalmärkten müsse man rechnen und wie könne man mich darauf einstellen? Um Antworten zu finden, habe Tönnes einen Blick in die Geschichte geworfen und die Krisen und Markteinbrüche der vergangenen 100 Jahre analysiert. Datenbasis sei die Kursentwicklung des US-Standardwerteindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gewesen. Er komme zu folgenden Erkenntnissen:- In diesen 100 Jahren habe es insgesamt 31 Jahre im S&P 500 mit negativem Aktienmarktergebnis gegeben - also statistisch alle 3,2 Jahre. Wenn es ein Verlustjahr gegeben habe, dann habe der Wertrückgang im Durchschnitt 14,3 Prozent im Kalenderjahr betragen.