Kurzprofil Humana Inc.:



Humana Inc. (ISIN: US4448591028, WKN: 856584, Ticker-Symbol: HUM, NYSE-Symbol: HUM) ist einer der führenden Anbieter von Krankenversicherungen und ergänzenden medizinischen Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten. (02.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Humana-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Humana Inc. (ISIN: US4448591028, WKN: 856584, Ticker-Symbol: HUM, NYSE-Symbol: HUM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Rally gehe weiter. Getragen von einem kräftigen Gewinnwachstum und einer nochmals angehobenen Prognose für das Gesamtjahr markiere die Aktie von Humana am Mittwoch ein neues Allzeithoch. Der Krankenversicherer profitiere insbesondere vom mehr privaten und staatlichen Medicare-Mitgliedern und höherer Prämien.Wie aus den am Mittwoch vorgelegten Zahlen für das dritte Quartal hervorgehe, sei der Umsatz in Höhe von 22,8 Milliarden Dollar mit 0,02 Prozent denkbar knapp hinter den Analystenschätzungen zurückgeblieben. Das Umsatzwachstum von zehn Prozent führe der Versicherer in erster Linie auf die steigende Zahl individueller Medicare Advantage- und staatlich basierter Mitglieder und höhere Medicare Advantage-Prämien pro Mitglied zurück.Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe mit 6,88 Dollar den Analysten-Konsens von 6,25 Dollar klar übertroffen und bedeute gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 ein Plus von 42 Prozent. Für das Gesamtjahr habe das Management außerdem ein weiteres Mal die Prognose erhöht. Es gehe nun von einem Jahresgewinn von 23,27 Dollar pro Aktie aus - das seien 19 Cent mehr, als noch auf dem Investorentag Mitte September in Aussicht gestellt worden sei.Die Humana-Aktie lege nach Bekanntgabe der Quartalszahlen am Mittwoch 2,5 Prozent zu und setze damit nicht nur die seit Mitte Oktober laufende Rally fort, sondern markiere auch bei 568,66 Dollar ein neues Allzeithoch.Humana sei top positioniert, um auch weiterhin von der demografischen Entwicklung in den USA zu profitieren. Bis 2050 sollten 22 Prozent der Amerikaner 65 Jahre oder älter sein, was zu einer stärkeren Nachfrage nach entsprechenden Medicare-Plänen führen sollte.Anleger, die der Empfehlung des "Aktionär" im Juli gefolgt sind, liegen 16 Prozent vorne und bleiben dabei, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Humana-Aktie. (Analyse vom 02.11.2022)