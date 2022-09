Mehrheit setzt parallel auf neue Marktpotenziale außerhalb Europas



Von den Unternehmen, die in den kommenden drei Jahren neue Märkte erschließen wollen - das sind sieben von zehn - will eine große Mehrheit auch Potenziale außerhalb Europas heben (85 Prozent). Hier wird es aber zu Anpassungen in den Internationalisierungsstrategien und den "global Footprints" kommen. Zwar steht Europa auf der Liste der interessantesten Potenzialmärkte mit 66 Prozent ganz oben. Doch fast die Hälfte orientiert sich (weiter) Richtung Asien (47 Prozent), gefolgt von Nord- und Südamerika mit 37 beziehungsweise 33 Prozent. Den Schluss der interessantesten Potenzialmärkte bilden der Mittlere Osten (26 Prozent), Afrika (17 Prozent) und Ozeanien (11 Prozent).



Kein klarer Ersatzmarkt für China - Trend geht zu Diversifikation



Wie die Studie weiter zeigt, plant eine Mehrheit der befragten Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten in China einen schrittweisen beziehungsweise teilweisen Rückzug aus der Volksrepublik. 62 Prozent wollen ihre Aktivitäten dort in andere Länder verlagern. "Bei der Frage nach Alternativen zu China als Produktionsstandort zeigt sich allerdings keine klare Dominanz eines bestimmten Landes", so Horváth CEO Helmut Ahr. Als mögliche alternative Produktionsstandorte werden von den befragten europäischen Führungskräften vor allem Indien und Japan gesehen, gefolgt von Singapur, Südkorea, Taiwan und Indonesien. "In unserer Beratungspraxis sehen wir in zunehmendem Maße auch Verlagerungen von China in Richtung Vietnam und Kambodscha, in der Textilindustrie in Richtung Bangladesch oder Pakistan. Dieser Trend wird sich fortsetzen", so Ahr. "Für eine resiliente Aufstellung ist es ohnehin ratsam, künftig nicht alles auf eine Karte setzen und stattdessen eine Diversifikation vorzunehmen." Vor einer langfristigen und vollständigen Abkehr von China warnen zudem auch Topökonomen.



Über die Studie





Für die aktuelle Horváth-Studie zu Deglobalisierungstendenzen wurden insgesamt 150 Topmanager und -managerinnen aus sechs europäischen Kernmärkten befragt, davon 100 aus Deutschland. Die Führungskräfte stammen aus Unternehmen mit mindestens 200 Millionen Euro Jahresumsatz, branchenübergreifend. Die Interviews wurden im August 2022 durchgeführt. (29.09.2022/ac/a/m)







