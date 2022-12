Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Horizon Therapeutics PLC:



Horizon Therapeutics PLC (ISIN: IE00BQPVQZ61, WKN: A12B8E, Ticker-Symbol: HPR, NASDAQ-Ticker: HZNP) ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten konzentriert, die den kritischen Bedarf von Menschen decken, die von seltenen, Autoimmun- und schweren Entzündungskrankheiten betroffen sind. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus etwa 12 Medikamenten in den Bereichen seltene Krankheiten, Gicht, Augenheilkunde und Entzündungen. (12.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Horizon Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Horizon Therapeutics PLC (ISIN: IE00BQPVQZ61, WKN: A12B8E, Ticker-Symbol: HPR, NASDAQ-Ticker: HZNP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Horizon Therapeutics stehe vor der Übernahme durch Amgen. Der Biotech-Riese biete rund 116,50 US-Dollar je Aktie in bar, habe Horizon am Montag mitgeteilt. Das seien in Summe gut 26 Milliarden Dollar. Insgesamt entspreche der Deal einem Unternehmenswert inklusive Schulden von 28,3 Milliarden US-Dollar. Horizon unterstütze die Offerte.Es wäre die größte Übernahme für Amgen überhaupt. Der Preis liege knapp 20 Prozent über dem Horizon-Schlusskurs von 97,29 Dollar an der US-Technologiebörse NASDAQ vom Freitag. Die Aktien seien im vorbörslichen US-Handel um gut 14 Prozent auf 111,30 Dollar gestiegen. Amgen-Papiere seien um rund drei Prozent gefallen.Horizon solle das Wachstum von Amgen beschleunigen, habe es in der Mitteilung geheißen. Zudem erwarte der Konzern, dass die Übernahme ab 2024 positiv zum bereinigten Ergebnis je Aktie beitragen werde. Durch Effizienzgewinne sollten mindesten 500 Millionen Dollar jährlich ab dem dritten Geschäftsjahr nach dem Abschluss der Übernahme eingespart werden.An einer Übernahme seien auch der französische Pharmakonzern Sanofi und das US-Gesundheitsunternehmen Johnson & Johnson interessiert gewesen. Sanofi sei am Wochenende aus dem Bieterrennen ausgestiegen. Johnson & Johnson habe sich bereits früher zurückgezogen.Bei der Aktie von Horizon dürfte es nach dem Übernahmeangebot nichts mehr zu holen geben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2022)Mit Material von dpa-AFX