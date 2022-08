(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



Kurzprofil Homes & Holiday AG:



Die Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A3E5E63, WKN: A3E5E6, Ticker-Symbol: HHHA) spezialisiert sich auf die Vermittlung und Vermietung von Ferienimmobilien. Über ein eigens entwickeltes Franchise-System werden Dienstleistungen rund um hochwertige Ferienimmobilien angeboten. Der Kernmarkt der Gesellschaft ist auf Mallorca. Darüber hinaus befinden sich Immobilien in anderen wichtigen Ferienregionen in Spanien und in diversen deutschen Städten. Die Ausweitung des Portfolios auf weitere spanische und deutsche Ferienregionen ist geplant. Die Gesellschaft bietet die Vermietung und das Property Management über ihre Marken "Porta Mondial", "Porta Mallorquina" und "Porta Holiday" an. Der Vertrieb läuft sowohl über ein umfassendes Online-Angebot als auch über die individuelle Beratung vor Ort. Die Dienstleistungen werden dabei nicht direkt von der Homes & Holiday-Gruppe erbracht, sondern über Franchise- und Lizenzpartner. Die Aktivitäten der Gruppe sind in die operativen Geschäftsbereiche "Immobilienvermittlung", "Ferienimmobilienvermietung" und "Property Management" sowie den nichtoperativen Geschäftsbereich "Holding" unterteilt. (22.08.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Homes & Holiday-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A3E5E63, WKN: A3E5E6, Ticker-Symbol: HHHA) zu kaufen.Die Homes & Holiday AG agiere als Ferienimmobilienspezialist in ihrer Kernregion Balearen in einem der attraktivsten Immobilienmärkte Europas. Auf dieser spanischen Inselgruppe seien im vergangenen Jahr Immobilien im Gesamtwert von rund 6,60 Mrd. Euro (Quelle: Ministerio de Fomento) umgesetzt worden, wobei auf den Kernmarkt Mallorca der Löwenanteil entfallen sei. Die Gesellschaft zähle auf Mallorca zu den führenden (Top-3-Marktposition) Unternehmen im Maklerbusiness und besitze damit eine gute Ausgangslage für zukünftiges Wachstum.Im vergangenen Geschäftsjahr 2021 habe der H&H-Konzern einen deutlichen Anstieg der Konzernumsatzerlöse um 16,0% auf 1,91 Mio. Euro (VJ: 1,64 Mio. Euro) erreichen können, wobei nahezu alle erwirtschafteten Umsatzerlöse auf das Maklerbusiness entfallen seien. Der signifikante Umsatzzuwachs habe aus einem um 87,0% auf 122,0 Mio. Euro (VJ: 65,0 Mio. Euro) angestiegenen Gesamtwert der vermittelten Immobilienobjekte durch das Franchisepartnernetz des Unternehmens resultiert.Parallel zu den deutlichen Erlöszuwächsen seien ebenfalls auf allen Ergebnisebenen signifikante Verbesserungen erreicht worden. So sei das EBITDA im vergangenen Geschäftsjahr mit erzielten 1,49 Mio. Euro (VJ: -0,19 Mio. Euro) deutlich in den positiven Bereich gedreht worden. Hierbei habe die Gesellschaft von einem nicht liquiditätswirksamen Entkonsolidierungsgewinn in Höhe von 1,22 Mio. Euro aufgrund eingestellter Geschäftsaktivitäten profitiert. Korrigiert um diesen Sonderertrag, sei ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 0,26 Mio. Euro erwirtschaftet worden. Damit habe die Gesellschaft seine Ergebnisguidance (operativer Break-Even auf EBITDA-Basis) erreicht. Auf Nettoebene sei ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,17 Mio. Euro (VJ: -1,70 Mio. Euro) erzielt worden.Auch für das laufende Geschäftsjahr sei das Management des Unternehmens positiv gestimmt und erwarte eine Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses. So rechne die Gesellschaft sowohl auf Netto-Umsatz- als auch auf Ergebnis-Ebene mit Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr.Vor dem Hintergrund der bisher erzielten geringeren Umsatzdynamik als von zunächst erwartet, würden die Analysten der GBC AG ihre bisherige Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 auf 1,99 Mio. Euro senken (zuvor: 3,41 Mio. Euro). Andererseits erhöhen wir aufgrund der über unseren Erwartungen liegenden Ertragskraft bzw. Margenperformance unsere bisherige Nettoergebnisschätzung für diese Geschäftsperiode leicht auf 0,40 Mio. Euro (zuvor: 0,38 Mio. Euro), so die Analysten der GBC AG.Insgesamt seien die Analysten der GBC AG davon überzeugt, dass es dem Unternehmen gelinge, durch ihr starkes Franchisepartnernetz und die gute Positionierung im Kernmarkt Mallorca von der anhaltend hohen Immobiliennachfrage auf den Balearen deutlich zu profitieren und damit die Marktposition weiter auszubauen. Parallel hierzu sollte die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells auch dazu führen, dass durch das erwartete Wachstum die Konzernprofitabilität überproportional ansteige.Nach dem durchgeführten Reverse-Aktiensplits und der damit verbundenen Verringerung der Aktienanzahl auf 2,60 Mio. (statt zuvor 13,0 Mio.) hätten die Analysten der GBC AG ihr bisheriges Kursziel nun auf 3,10 Euro angepasst. Kurszielmindernd gewirkt hätten angestiegene Kapitalkosten (Anstieg des risikofreien Zinses auf 1,25%, statt zuvor 1,00%) und die prognostizierte geringere Umsatzdynamik und das hiermit verbundene geringere Ausgangsniveau für die nachfolgenden Schätzperioden.In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus und des sich auch auf Nettoebene anbahnenden Turnarounds vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, aber das Rating "kaufen" für die Homes & Holiday-Aktie und sehen ein signifikantes Kurspotenzial. (Analyse vom 22.08.2022)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt: