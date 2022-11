Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt:



(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(6a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit einem Dritten über dieses Unternehmen oder Finanzinstrument getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Dritten und/oder Unternehmen und/oder Emittenten des Finanzinstruments der Entwurf der Analyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(10) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Beratungsleistungen mit dem analysierten Unternehmen geschlossen.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Homes & Holiday-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Homes & Holiday-Aktie:

1,37 EUR +0,74% (22.11.2022, 22:02)



ISIN Homes & Holiday-Aktie:

DE000A3E5E63



WKN Homes & Holiday-Aktie:

A3E5E6



Ticker-Symbol Homes & Holiday-Aktie:

HHHA



Kurzprofil Homes & Holiday AG:



Die Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A3E5E63, WKN: A3E5E6, Ticker-Symbol: HHHA) spezialisiert sich auf die Vermittlung und Vermietung von Ferienimmobilien. Über ein eigens entwickeltes Franchise-System werden Dienstleistungen rund um hochwertige Ferienimmobilien angeboten. Der Kernmarkt der Gesellschaft ist auf Mallorca. Darüber hinaus befinden sich Immobilien in anderen wichtigen Ferienregionen in Spanien und in diversen deutschen Städten. Die Ausweitung des Portfolios auf weitere spanische und deutsche Ferienregionen ist geplant. Die Gesellschaft bietet die Vermietung und das Property Management über ihre Marken "Porta Mondial", "Porta Mallorquina" und "Porta Holiday" an. Der Vertrieb läuft sowohl über ein umfassendes Online-Angebot als auch über die individuelle Beratung vor Ort. Die Dienstleistungen werden dabei nicht direkt von der Homes & Holiday-Gruppe erbracht, sondern über Franchise- und Lizenzpartner. Die Aktivitäten der Gruppe sind in die operativen Geschäftsbereiche "Immobilienvermittlung", "Ferienimmobilienvermietung" und "Property Management" sowie den nichtoperativen Geschäftsbereich "Holding" unterteilt. (23.11.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Homes & Holiday-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A3E5E63, WKN: A3E5E6, Ticker-Symbol: HHHA) weiterhin zu kaufen.Die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres der Homes & Holiday AG (Homes & Holiday) seien insbesondere durch ein schwieriges Marktumfeld (andauernde Corona-Krise, Ukraine-Konflikt etc.) geprägt gewesen. Trotz dieser herausfordernden Rahmenbedingungen sei es dem Unternehmen gelungen, das vermittelte Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 47,3% auf 65,23 Mio. Euro (1. HJ 2021: 44,30 Mio. Euro) deutlich zu steigern. Hierbei habe Homes & Holiday laut eigenen Angaben von einer robusten Nachfrage nach Immobilien - von der Eigentumswohnung über die Finca bis zu Luxusobjekten - profitieren können. Gerade die Nachfrage nach hochpreisigen Immobilien werde als weiterhin hoch eingestuft.Aus dem zugenommenen Transaktionsvolumen habe sich in der Folge ein Anstieg der Konzernumsatzerlöse (Netto-Provisionsumsatz) um 4,70% auf 0,92 Mio. Euro ergeben (1. HJ 2021: 0,88 Mio. Euro). Nach Einschätzung der Analysten der GBC AG seien nahezu alle erwirtschafteten Umsatzerlöse (>98,0%) auf das traditionelle Maklergeschäft entfallen.Parallel hierzu habe Homes & Holiday ebenfalls sein operatives Ergebnis deutlich steigern können. So sei das EBITDA im Vergleich zum bereinigten EBITDA (korrigiere einen erzielten Einmalertrag) des Vorjahres überproportional um 138,7% auf 0,25 Mio. Euro (bereinigtes EBITDA 1. HJ 2021: 0,10 Mio. Euro) angestiegen. Entsprechend sei ebenfalls die EBITDA-Marge signifikant auf 27,2% gestiegen (bereinigte EBITDA-Marge 1. HJ 2021: 11,9%).Auf Nettoebene habe sich für das erste Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres ein Nachsteuerergebnis in Höhe von 0,25 Mio. Euro ergeben, welches damit zwar unterhalb des Vorjahresniveaus (1. HJ 2021: 0,36 Mio. Euro) gelegen habe. Allerdings habe es im Vorjahr einen positiven Sondereffekt in Höhe von 0,26 Mio. Euro gegeben. Bereinigt um diesen Effekt, habe das Periodenergebnis also höher als im Vorjahr gelegen.Im ersten Geschäftshalbjahr habe Homes & Holiday eine solide Performance erzielt. Im Kerngeschäft Immobilienvermittlung habe das Transaktionsvolumen deutlich ausgebaut werden können. Auch auf (vergleichbarer) Ergebnisebene seien deutliche Verbesserungen erzielt worden.Vor dem Hintergrund des sich abgeschwächten Immobilienmarktes auf den Balearen und der jedoch weiterhin hohen Nachfrage nach Premium- und Luxusimmobilien (Objektpreisklasse typischerweise zwischen 1,50 Mio. Euro bis 3,00 Mio. Euro) auf dieser Inselgruppe, würden die Analysten der GBC AG damit rechnen, dass sich der Homes & Holiday-Konzern verstärkt auf diese besonders lukrativen Immobiliensegmente fokussieren werde.Durch ihre gute Marktposition, hohe Markenbekanntheit (jeweils Top-3-Positionierung im Kernmarkt Mallorca) und vielversprechende Strategie sollte es Homes & Holiday gelingen, den bisherigen Erfolgskurs auch zukünftig fortzusetzen. Gerade die erwartete verstärkte Ausrichtung auf die hochpreisigen Immobiliensegmente auf den Balearen sollte die zukünftige Geschäftsentwicklung im Maklerbusiness deutlich beflügeln. Entsprechend würden die Analysten der GBC AG auch einen deutlichen Ausbau des Franchisepartnernetzwerks und der Verkaufsstandorte (Maklershops) zur Umsetzung des angestrebten Wachstums erwarten.In Anbetracht der positiven Halbjahresperformance und der bestätigten Unternehmensguidance würden die Analysten der GBC AG ihre bisherigen Prognosen und ihr Kursziel in Höhe von 3,10 Euro je Aktie bestätigen.In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der Homes & Holiday-Aktie. (Analyse vom 23.11.2022)