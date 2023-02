NYSE-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

295,50 USD -7,06% (21.02.2023, 22:00)



ISIN Home Depot-Aktie:

US4370761029



WKN Home Depot-Aktie:

866953



Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HDI



NYSE-Symbol Home Depot-Aktie:

HD



Kurzprofil Home Depot Inc.:



The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) ist ein Baumarktunternehmen mit Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia). Die Kette betreibt eine Reihe Hand- und Heimwerkermärkte unter dem Namen "The Home Depot". Mit über 2.250 Selbstbedienungsläden in den USA und mehreren Niederlassungen in Kanada, Puerto Rico, den Virgin Islands und Guam sowie Mexiko ist der US-Konzern auf dem nord- und südamerikanischen Markt präsent.



Das Warenangebot richtet sich sowohl an Heimwerker als auch Baufirmen und Handwerker. Neben einem breiten Sortiment an Baumaterial und Zubehör ergänzen Gartenutensilien und Pflanzen das Angebot. The Home Depot Inc. gilt als weltweit größtes Baumarktunternehmen. (22.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Home Depot-Aktienanalyse von der Credit Suisse:Die Credit Suisse stuft die Aktie von The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) weiterhin mit "neutral" ein.Das Unternehmen stelle fest, dass die Umsätze von Home Depot im vierten Quartal zum ersten Mal seit dem ersten Quartal 2011 in den negativen Bereich gefallen seien. Nach Ansicht der Credit Suisse sei dies ein Zeichen dafür, dass die COVID-bedingten erhöhten Umsätze im Heimwerkerbereich offiziell vorbei seien, da die Hausbesitzer ihren Anteil am Portemonnaie aus dem Heimwerkerbereich in andere, stärker dienstleistungsorientierte Kategorien verlagern und eine höhere Sensibilität für Elastizitäten zeigen würden.Insgesamt sei das Unternehmen zwar nach wie vor der Meinung, dass Home Depot zu den besten Einzelhändlern seiner Klasse gehöre und aufgrund seiner überlegenen Lieferketten und seiner Marktführerschaft in der Kategorie weiterhin Marktanteile gewinnen sollte, doch die Ergebnisse würden zeigen, dass das Unternehmen nicht immun gegen die Veränderungen im Einkaufsverhalten der Verbraucher und den Gegenwind in der Branche sei, der bis 2023 anhalten könnte.Die Analysten der Credit Suisse bewerten die Home Depot-Aktie weiterhin mit "neutral" und senken das Kursziel von 335 auf 320 USD. (Analyse vom 22.02.2023)Börsenplätze Home Depot-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Home Depot-Aktie:278,90 EUR +0,52% (22.02.2023, 13:29)