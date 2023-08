Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-amerikanische Baumarktkette Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) (+0,7%) meldete im Zuge der Q2-Ergebnisse einen Umsatz und Gewinn über den Erwartungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International Bank AG.Der Elektroautobauer Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (-2,8%) habe am Montag billigere Varianten der Modelle S und X mit kürzeren Reichweiten auf den Markt gebracht, um den Absatz zu steigern. Hohe Kreditkosten und eine generelle Konjunkturschwäche in den USA würden die Nachfrage nach den Elektrofahrzeugen belasten.Die dänische Brauerei Carlsberg (ISIN: DK0010181676, WKN: 854095, Ticker-Symbol: CBGA, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: CARL A) (+1,9%) habe am Dienstag ihre Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2023 nach einer "soliden Geschäftsentwicklung" in H1 angehoben. Die drittgrößte Brauerei der Welt rechne nun mit einem organischen Wachstum des Betriebsgewinns in diesem Jahr zwischen 4% und 7%, gegenüber einer vorherigen Spanne von -2% bis +5%. Die Aktie des Unternehmens habe daraufhin gestern zulegen können. (16.08.2023/ac/a/m)