Kurzprofil Home Depot Inc.:



The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) ist ein Baumarktunternehmen mit Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia). Die Kette betreibt eine Reihe Hand- und Heimwerkermärkte unter dem Namen "The Home Depot". Mit über 2.250 Selbstbedienungsläden in den USA und mehreren Niederlassungen in Kanada, Puerto Rico, den Virgin Islands und Guam sowie Mexiko ist der US-Konzern auf dem nord- und südamerikanischen Markt präsent.



Das Warenangebot richtet sich sowohl an Heimwerker als auch Baufirmen und Handwerker. Neben einem breiten Sortiment an Baumaterial und Zubehör ergänzen Gartenutensilien und Pflanzen das Angebot. The Home Depot Inc. gilt als weltweit größtes Baumarktunternehmen. (09.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Home Depot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Home Depot-Aktie (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) unter die Lupe.

Die Märkte würden sich bis zum Jahresende erholen. Davon sei Morgan Stanley-Analyst Andrew Slimmon fest überzeugt. Besonders profitieren würden seiner Meinung nach jedoch nicht die Mega-Cap-Techs, sondern u.a. diese drei Value-Werte.

"Die Oktober-Rally scheint sich von der des Sommers zu unterscheiden", so Slimmon. Er habe angemerkt, dass der Aufschwung dieses Mal von Value-Aktien angeführt worden sei, während die Sommerrally von Wachstumswerten getragen worden sei. "Auch wenn es noch früh ist, halten wir es für sinnvoll, an Aktien aus dem frühen Zyklus zu knabbern. Unter anderem zyklische Konsumgüter, die unter die Räder gekommen sind", so Slimmon weiter. Seine Aktienempfehlungen seien: Die Baumarktkette Home Depot der Ausrüstungsvermieter United Rentals und Finanzdienstleistungsunternehmen Ameriprise, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2022)