Kurzprofil Home Depot Inc.:



The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) ist ein Baumarktunternehmen mit Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia). Die Kette betreibt eine Reihe Hand- und Heimwerkermärkte unter dem Namen "The Home Depot". Mit über 2.250 Selbstbedienungsläden in den USA und mehreren Niederlassungen in Kanada, Puerto Rico, den Virgin Islands und Guam sowie Mexiko ist der US-Konzern auf dem nord- und südamerikanischen Markt präsent.



Das Warenangebot richtet sich sowohl an Heimwerker als auch Baufirmen und Handwerker. Neben einem breiten Sortiment an Baumaterial und Zubehör ergänzen Gartenutensilien und Pflanzen das Angebot. The Home Depot Inc. gilt als weltweit größtes Baumarktunternehmen. (18.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Home Depot-Aktienanalyse von Analystin Karen Short von der Credit Suisse:Karen Short, Analystin von der Credit Suisse, stuft die Aktie von The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) weiterhin mit "neutral" ein.Die Credit Suisse stelle fest, dass das Unternehmen schwächer als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet und seine Prognosen für 2023 gesenkt habe, um die verfehlte Prognose für das erste Quartal, die schwächere Nachfrage im gesamten Unternehmen im Vergleich zum vierten Quartal, insbesondere bei großen und diskretionären Projekten, die Holzdeflation und die Unsicherheit in Bezug auf die makroökonomische Lage und den Verbraucher bis zum Ende des Jahres 2023 zu berücksichtigen.Während die Credit Suisse die Tatsache anerkenne, dass das Wetter im März für Gegenwind gesorgt habe und die Holzdeflation im ersten Quartal einen erheblichen Druck auf das Geschäft ausgeübt habe, habe Home Depot in Bezug auf die Nachfragetrends im Heimwerkermarkt einen zunehmend vorsichtigeren Ton angeschlagen und rechne nun mit einem Rückgang im mittleren bis hohen einstelligen Bereich gegenüber der vorherigen Erwartung eines Rückgangs im niedrigen einstelligen Bereich.Karen Short, Analystin von der Credit Suisse, stuft die Home Depot-Aktie nach wie vor mit "neutral" ein und senkt das Kursziel von 320 auf 310 USD. (Analyse vom 17.05.2023)Börsenplätze Home Depot-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Home Depot-Aktie:271,00 EUR +0,44% (18.05.2023, 12:02)