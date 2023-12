NYSE-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) ist ein Baumarktunternehmen mit Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia). Die Kette betreibt eine Reihe Hand- und Heimwerkermärkte unter dem Namen "The Home Depot". Mit über 2.250 Selbstbedienungsläden in den USA und mehreren Niederlassungen in Kanada, Puerto Rico, den Virgin Islands und Guam sowie Mexiko ist der US-Konzern auf dem nord- und südamerikanischen Markt präsent.



Das Warenangebot richtet sich sowohl an Heimwerker als auch Baufirmen und Handwerker. Neben einem breiten Sortiment an Baumaterial und Zubehör ergänzen Gartenutensilien und Pflanzen das Angebot. The Home Depot Inc. gilt als weltweit größtes Baumarktunternehmen. (21.12.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Home Depot-Aktienanalyse von Truist:Scot Ciccarelli, Analyst von Truist, stuft die Aktie von The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) - im Rahmen einer umfassenderen Research-Note, die einen Ausblick auf das Jahr 2024 im Bereich Hardlines/Broadlines Retail gibt - weiterhin mit "buy" ein.Die Gruppe könnte nach einer leichten und seltenen Underperformance im GJ23 für eine solide Outperformance im GJ24 bereit sein, da die Verbraucher trotz der Sorgen der Anleger über Inflation und höhere Zinsen weiterhin Geld ausgeben würden. Wenn die FED ihre Straffung beende oder kurz davor stehe, würden sich die Anleger auf verbraucherorientierte Wachstumswerte konzentrieren, so der Analyst in einer Research Note.Das Unternehmen füge hinzu, dass die Heimwerkeraktivitäten im Allgemeinen trotz des anhaltenden makroökonomischen Drucks sehr solide geblieben seien, und es werde durch die sich allgemein verbessernden Transaktionstrends und die dominante Position von Home Depot in einem "günstigen" vertikalen Einzelhandelssegment ermutigt.Scot Ciccarelli, Analyst von Truist, stuft die Home Depot-Aktie unverändert mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 356 auf 387 USD. (Analyse vom 21.12.2023)