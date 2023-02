Die Aktie von Home Depot (HD.US) sei nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen auf den niedrigsten Stand seit November gefallen. Ein Durchbruch unter den SMA200 würde den Weg zur wichtigen Unterstützung bei 280,60 Dollar ebnen, die mit dem 50% Fibonacci-Retracement der im März 2020 begonnenen Aufwärtswelle zusammenfalle. (Quelle: xStation5 von XTB)



Börsenplätze Home Depot-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

283,35 EUR -5,09% (21.02.2023, 16:58)



Xetra-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

283,65 EUR -5,13% (21.02.2023, 16:37)



NYSE-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

303,42 USD -4,57% (21.02.2023, 16:44)



ISIN Home Depot-Aktie:

US4370761029



WKN Home Depot-Aktie:

866953



Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HDI



NYSE Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HD



Kurzprofil Home Depot Inc.:



The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) ist ein Baumarktunternehmen mit Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia). Die Kette betreibt eine Reihe Hand- und Heimwerkermärkte unter dem Namen "The Home Depot". Mit über 2.250 Selbstbedienungsläden in den USA und mehreren Niederlassungen in Kanada, Puerto Rico, den Virgin Islands und Guam sowie Mexiko ist der US-Konzern auf dem nord- und südamerikanischen Markt präsent.



Das Warenangebot richtet sich sowohl an Heimwerker als auch Baufirmen und Handwerker. Neben einem breiten Sortiment an Baumaterial und Zubehör ergänzen Gartenutensilien und Pflanzen das Angebot. The Home Depot Inc. gilt als weltweit größtes Baumarktunternehmen. (21.02.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Home Depot: Aktie fällt vorbörslich wegen schwacher Finanzprognose - AktiennewsDie Aktien von Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) fielen vor der Eröffnungsglocke um mehr als 4%, nachdem der Baumarktriese enttäuschende Absatzzahlen veröffentlicht und einen vorsichtigen Ausblick gegeben hatte, so die Experten von XTB.- Das Unternehmen habe 3,30 Dollar pro Aktie verdient, ein Plus von 2,8% im Vergleich zum Vorjahr, und habe damit die Marktschätzungen von 3,28 Dollar pro Aktie übertroffen.- Der Umsatz sei mit 35,83 Mrd. Dollar gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert geblieben und habe damit leicht unter den Analystenschätzungen von 35,97 Mrd. Dollar gelegen.- Der vergleichbare Umsatz sei um 0,3% gesunken, während die Analysten einen Anstieg um 0,56% erwartet hätten.Höhepunkte der QuartalszahlenDas Management erwarte nun, dass der Umsatz und der vergleichbare Umsatz im Geschäftsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr stagnieren würden, wobei ein Rückgang des verwässerten Gewinns pro Aktie im "mittleren einstelligen" Prozentbereich erwartet werde.Das Unternehmen plane, ab dem ersten Quartal 2023 zusätzlich 1 Milliarde Dollar in die jährliche Vergütung seiner stundenweise beschäftigten Mitarbeiter zu investieren."Das Geschäftsjahr 2022 war ein weiteres Rekordjahr für The Home Depot, da unser Team in einem herausfordernden und dynamischen Umfeld weiterhin erfolgreich agiert hat", habe CEO Ted Decker gesagt. "Unsere Fähigkeit, ein Wachstum zu erzielen, das über das Umsatzwachstum von 40 Milliarden Dollar im vorangegangenen Zweijahreszeitraum hinausgeht, während wir gleichzeitig die anhaltende Inflation, die anhaltenden Störungen in der globalen Lieferkette und den angespannten Arbeitsmarkt bewältigen, ist ein Beweis für die Investitionen, die wir in das Unternehmen getätigt haben, sowie für den unermüdlichen Fokus unserer Mitarbeiter auf unsere Kunden."