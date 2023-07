XETRA-Aktienkurs HomeToGo-Aktie:

Kurzprofil HomeToGo SE:



HomeToGo (ISIN: LU2290523658, WKN: A2QM3K, Ticker-Symbol: LRS1) wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden einfach zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt. HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an alternativen Ferienunterkünften auflistet.



Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer als auch für die Partner Vorteile: Nutzer, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kunden erreichen und erhalten so eine großartige und hochwertige Nachfrage.



HomeToGo hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland, und betreibt in 23 Ländern lokalisierte Webseiten und Apps. Weitere Informationen finden Sie unter ir.hometogo.de. (13.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HomeToGo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Ferienunterkunftsvermittlers HomeToGo SE (ISIN: LU2290523658, WKN: A2QM3K, Ticker-Symbol: LRS1) unter die Lupe.HomeToGo sei als Ferienhäuser und Ferienwohnungen spezialisierte Buchungsplattform auch online unterwegs. Die Fantasie bei dem Wert: Das Erreichen des Break Even auf bereinigter EBITA-Basis. Die Kursziele der Analysten für die HomeToGo-Aktie lägen mindestens bei 6 Euro. Sollte der Vorstand die Hausaufgaben machen, könnte der Titel bei einem positiven Newsflow einen Aufwärtstrend etablieren. Anleger sollten daher die HomeToGo-Aktie auf die Wachlist setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.07.2023)