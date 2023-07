Netflix habe ein Wachstumspotenzial von etwa 50% bis zu seinen historischen Höchstständen und habe sich in den letzten Monaten wesentlich schlechter entwickelt als der Technologieindex NASDAQ 100. Allerdings laufe es viel besser als bei Disney. Obwohl die Anleger die Ergebnisse des zweiten Quartals eher schlecht aufgenommen hätten, sollten diese Zahlen immer noch als solide angesehen werden, und die Aussichten für dieses Jahr sollten eher optimistisch betrachtet werden. Natürlich könnte irgendwann der "Content" ausgehen, so dass ein längerer Streik eine weitere tickende Zeitbombe für das Unternehmen sein könnte, so wie es im letzten Jahr der Fall gewesen sei, als eine beträchtliche Anzahl von Nutzern verloren gegangen sei.



Die Netflix-Aktien könnten in dieser Woche fallen, aber wenn die Stimmung gegenüber Technologieunternehmen positiv bleibe, bestehe die Möglichkeit, den Hauptindex NASDAQ 100 zu verfolgen. (Quelle: xStation5 von XTB)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

390,15 EUR -8,36% (20.07.2023, 17:15)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

436,94 USD -8,51% (20.07.2023, 16:34)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (20.07.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hollywood-Streik als Chance für Netflix? AktiennewsWir kennen bereits die Finanzergebnisse des weltweit größten Unternehmens der Streamingbranche, Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX), so die Experten von XTB.Die Filmindustrie habe in letzter Zeit einige Kämpfe durchgemacht, die durch den Streik der Drehbuchautoren, der zuvor viele Produktionen zum Stillstand gebracht habe, und den jüngsten Streik der Hollywood-Schauspieler verursacht worden seien. Die Streiks seien zu einem großen Teil auf die veränderten Arbeitsbedingungen zurückzuführen, die durch das boomende Streaming-Geschäft entstünden. Aber könne der Hollywood-Streik auch eine Chance für Netflix sein? Es stelle sich heraus, dass es das könnte!Das Unternehmen habe ein sehr starkes Nettoergebnis präsentiert, da der Gewinn pro Aktie bei 3,29 Dollar gelegen habe, verglichen mit den erwarteten 2,86 Dollar. Außerdem sei ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 3,2 USD pro Aktie erwartet worden, aber dank der verbesserten Margen sei ein gutes Finanzergebnis erzielt worden, mit dem sich andere Streaming-Plattformen gerne brüsten würden. Die Einnahmen hingegen seien vom Markt negativ aufgenommen worden: Sie hätten sich auf 8,2 Milliarden Dollar belaufen, was einem Anstieg von 3% gegenüber dem Vorjahr entspreche, während ein Anstieg von 4-5% erwartet worden sei.Was jedoch aus der Sicht der Anleger wichtiger sei, sei die Tatsache, dass das Unternehmen selbst gesagt habe, es erwarte ein starkes Wachstum der Einnahmen in der zweiten Jahreshälfte, aber ein potenzielles Ergebnis von 8,5 Mrd. USD für das dritte Quartal sei ein niedrigeres Ziel als das, was der Markt mit 8,7 Mrd. USD sehe. Daher seien die Notierungen nach der Session um 8% gefallen, nachdem der Finanzbericht veröffentlicht worden sei. Gleichzeitig sei anzumerken, dass die Aktien in letzter Zeit stark zugelegt hätten, so dass es sich hierbei einfach um eine Gewinnrealisierung handeln könnte, die von der hohen Liquidität profitiere.Die Finanzergebnisse von Netflix: Obwohl die Einnahmen rekordverdächtig gewesen seien und sich die Margen verbessert hätten, würden die Anleger nach den jüngsten Erhöhungen einsteigen. (Quelle: Bloomberg, XTB)Netflix habe gezeigt, dass es sein eigenes Glück begünstigen könne. Das Unternehmen habe einen Anstieg der zahlenden Nutzer um 5,9 Millionen Menschen gemeldet, was mehr als doppelt so viel sei wie die erwarteten 2-2,6 Millionen. Netflix versuche seit langem, die Nutzer zu monetarisieren, die bisher die Gefälligkeit genutzt hätten, ihre Passwörter mit ihren Familien oder Bekannten zu teilen. Netflix habe diese Praxis in 100 seiner Märkte verboten (in den USA seit Mai) und plane nun, dies in allen Märkten umzusetzen. Netflix habe zuvor erklärt, dass es sogar 100 Millionen "versteckte" Nutzer geben könnte. Nun berichte Netflix, dass es mehr an der Erhöhung der Zahl der Konten verdiene als an denjenigen, die kündigen würden und möglicherweise zur Konkurrenz wechseln würden.Der Streik der Drehbuchautoren habe Anfang Mai begonnen, und Mitte Juli hätten in den USA auch die Schauspieler gestreikt. Dies bedeute, dass sich viele Produktionen verzögern könnten, was für Netflix, aber auch für andere Streaming-Plattformen ein Problem darstellen könnte. Netflix verfüge jedoch über Inhalte, die noch viele Monate lang veröffentlicht werden könnten, und kehre auch zu seiner früheren Strategie zurück, Produktionen von Konkurrenten zu kaufen. Dies geschehe u.a. durch den Kauf von Serien und Filmen von HBO. Man dürfe auch nicht vergessen, dass der Schauspielerstreik hauptsächlich Hollywood betreffe und Netflix auch die Dienste von Schauspielern aus anderen Verbänden in Anspruch nehme, ganz zu schweigen davon, dass auch in anderen Ländern produziert werde, so dass ständig neue Produktionen hinzukämen. Netflix selbst sage jedoch, dass es ständig mit den Streikenden verhandle und auf eine schnelle Lösung des Konflikts hoffe.Unternehmen wie Paramount oder Disney könnten nicht unbedingt mit positiven Finanzergebnissen aus ihrem Streaming-Geschäft aufwarten. Doch nach einem recht schwierigen Jahr 2022 mit einem Rückgang der Nutzerzahlen gehe es Netflix immer besser. Das sähen auch die Anleger, und die Aktien des Unternehmens seien im Laufe eines Jahres um fast 150% und seit Anfang dieses Jahres um rund 60% gestiegen! Das bedeute, dass Netflix das teuerste Unternehmen unter den Streaming-Anbietern sei, nur übertroffen von Amazon, dessen Kurs-Gewinn-Verhältnis nach wie vor extrem hoch sei, aber gleichzeitig sei Streaming nur ein Tropfen auf den heißen Stein unter den Einnahmequellen des Unternehmens.Im Laufe des Jahres sei Netflix in Bezug auf das Wachstum des Aktienkurses unschlagbar gewesen. Allerdings liege sie immer noch etwa 50% unter ihren historischen Höchstständen. (Quelle: Bloomberg, XTB)Betrachte man die Indikatoren, so sei Netflix im Vergleich zur Konkurrenz ein recht teures Unternehmen. (Quelle: Bloomberg, XTB)