1) Hardware und Software: Die Senkung des KI-bedingten Energieverbrauchs werde neue Prozessorarchitekturen erfordern. US-Halbleiterhersteller wie AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) und NVIDIA würden sich auf Technologien konzentrieren, die eine energieeffizientere Leistung bieten würden. AMD wolle die Energieeffizienz seiner Prozessoren und Beschleuniger innerhalb von fünf Jahren um das 30-fache steigern. NVIDIA sei bereits einen Schritt weiter: Nach eigenen Angaben würden deren GPU-basierte Server beim Training großer Sprachmodelle bereits 25-mal weniger Energie als CPU-basierte Alternativen verbrauchen. Eine weitere Schlüsselrolle dürften Stromversorgungs-Halbleiter einnehmen. Diese würden den aktuellen Stromverbrauch, etwa von KI-Servern oder Rechenzentren regulieren. Indem sie mehr Funktionen auf kleinerem Raum integrieren würden, könnten sie den Gesamtenergieverbrauch wesentlich senken. Führende Anbieter seien neben dem US-Unternehmen Monolithic Power Systems (ISIN: US6098391054, WKN: A0DLC4, Ticker-Symbol: NQG, NASDAQ-Symbol: MPWR) auch der deutsche Halbleiterhersteller Infineon Technologies (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF).



2) Verbesserungen im Design von Rechenzentren: Auch Hersteller von Komponenten für Rechenzentren könnten profitieren - immerhin werde die Integration Künstlicher Intelligenz in immer mehr Bereichen den Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten vorantreiben. Hersteller von energieeffizienteren Netzteilen, optischen Netzwerken, Speichersystemen und Verkabelungen seien dann im Vorteil. Immerhin hätten die Technologieunternehmen, die die Kapazitäten nutzen würden, einen starken Anreiz, Design und Energieverbrauch weiter zu verbessern. Hier schließe sich der Kreis: KI selbst könne zur Optimierung des Betriebs von Rechenzentren beitragen: Im Jahr 2022 habe Google DeepMind die Ergebnisse eines dreimonatigen Experiments veröffentlicht, bei dem ein lernfähiger Agent namens BCOOLER darauf trainiert worden sei, die Kühlverfahren des Google-Rechenzentrums zu optimieren. Die KI habe eine Energieeinsparung von rund 13 Prozent erzielt.



3) Erneuerbare Energie: Nach Angaben der US-Energiebehörde habe der Anteil der erneuerbaren Energien an der US-Stromerzeugung im Jahr 2022 nur 21,5 Prozent betragen. Doch mit der Zeit könnte die Nachfrage nach KI den Weg für eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energien ebnen. Das gelte vor allem, wenn man bedenke, dass KI-Rechenzentren von Unternehmen wie Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) und der Google-Muttergesellschaft Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) betrieben würden, deren Klimaneutralitätsbestrebungen zu den anspruchsvollsten der Branche gehören würden. Fortschritt bei der Integration von KI könnten daher auch die Investitionschancen auf dem gesamten Ökostrommarkt deutlich beleben.



In Lösungen für eine bessere Energieeffizienz investieren



Unabhängig von dem Bereich, lohne es sich für Anleger bei der Assetallokation auf hochwertige Unternehmen mit technologischem Vorsprung, anhaltender Preissetzungsmacht, einer gesunden Free-Cash-Flow-Generierung sowie robusten Geschäftsmodellen zu setzen. Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, die in der Lage seien, von der steigenden Nachfrage nach energieeffizienten KI-Funktionen zu profitieren, würden attraktive Chancen nicht nur für Aktienanleger mit nachhaltigem Fokus bieten. Initiativen, die darauf abzielen würden, ein energieeffizienteres KI-Ökosystem zu schaffen, stünden vielleicht noch nicht im Rampenlicht, aber sie könnten Anlegern, die potenzielle Lösungen frühzeitig erkennen würden, ein attraktives Ertragspotenzial eröffnen. (08.09.2023/ac/a/m)





Künstliche Intelligenz verändert aktuell unsere Arbeit, unsere Industrie und unser Leben in einem unabsehbaren Ausmaß. Dabei ist sie energiehungrig - sogar sehr, so Daniel C. Roarty, Chief Investment Officer - Sustainable Thematic Equities und Ben Ruegsegger, Portfolio Manager - Sustainable US Thematic bei AlllianceBernstein.Je leistungsfähiger und komplexer ein KI-Modell sei, desto mehr Trainingszeit und Energie sei erforderlich. Der US-Chip-Hersteller NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) habe erst kürzlich feststellt, dass der Energiebedarf für das Training von Modellen, die Transformatoren- eine Form der Deep-Learning-Architektur - enthalten würden, in den vergangenen zwei Jahre um das 275-Fache gestiegen sei. Die Stanfort University schätze, dass die Energie, die für das Training von GPT-3 benötigt worden sei, das Haus eines durchschnittlichen Amerikaners mehr als 120 lang Jahre mit Strom versorgen könnte. Dabei sei nicht nur das Training und der Betrieb der KI-Modelle äußerst energieaufwendig. Auch die Verbreitung von KI-gestützten Produkten, einschließlich KI-Suche und Chatbots, werde mehrere Terawatt verschlingen. Die Internationale Energieagentur gebe an, dass Rechenzentren bereits knapp 1 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs ausmachen würden.Wie würden Unternehmen mit dem KI-Energieproblem umgehen?