Augsburg (www.aktiencheck.de) - Das Aufatmen war laut zu hören: Keine Zinserhöhung in den USA - zunächst. Und nicht, ohne weitere Erhöhungen zumindest anklingen zu lassen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Zunächst bleibe ein Grunddilemma: Nach der massiven Geldflutung in den letzten 15 Jahren hätten sich die Bilanzsummen der Zentralbanken um die Faktoren 3,5 (FED) bzw. 4 (EZB) vervielfacht. Die Zentralbanken hätten also noch das Rätsel zu lösen, wie sie nach dieser Dekade billigen Geldes jemals wieder in eine Normalität kommen könnten, ohne schwerwiegende wirtschaftliche Schäden anzurichten. In dem aktuellen Umfeld erwarteter Rezession, rückläufiger Unternehmensgewinne und anhaltender Inflation wäre dies etwa dann der Fall wenn Anleihenkäufe nachhaltig zurückgefahren oder Anleihen eher verkauft würden, um die Staatshaushalte wieder aufzufüllen. "Die Explosion der Renditen an den Kapitalmärkten und der Inflationsraten hatten ein Blutbad in den Portfolios von Anleiheinvestoren angerichtet. Diese Wunden sind noch nicht verheilt", so Oliver Grass. Trotz der stark angestiegenen Renditen werde ein Inflationsausgleich dadurch nicht erreicht.Anders die Aktien, erläutere Grass: "Wir haben ganz deutlich gesehen, dass sich mit Aktien auch bei hohen Inflationsraten hohe Realrenditen erzielen lassen." In den vergangenen zwei Jahren hätten die positiven Beiträge der Aktienanlagen die häufig zweistellig negativen Ergebnisse der Anleihen spürbar abgemildert. Dabei würden die Aktienmärkte Unterschiede aufweisen, meine Oliver Grass: "In den USA werden die Kursanstiege fast ausschließlich von den hochkapitalisierten Technologiewerten getragen. In Europa geht die Entwicklung deutlich mehr in die Breite." Auch gebe es günstig bewertete Qualitätstitel. Es biete sich daher an, Depotanteile von Technologiewerte in Richtung solch solider Titel mit Aufholpotential umzuschichten - zumindest teilweise. (21.06.2023/ac/a/m)