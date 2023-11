Überblick: Die komplizierte Beziehung zwischen Leitzins und Aktienmarkt

Hochverzinsliche Sparkonten oder Aktien? Was lohnt sich 2023?

Hochverzinsliche Sparkonten bieten einen sicheren Aufbewahrungsort für Ihr Bargeld und sind vor allem dann von Vorteil, wenn Sie sofort flüssiges Geld benötigen. Sie bieten höhere Zinssätze als herkömmliche Banken und sind bei der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) oder der National Credit Union Association (NCUA) für bis zu 250.000 US-Dollar pro Einleger und Konto versichert. Dadurch ist sichergestellt, dass Sie Ihr Geld auch dann zurückbekommen, wenn die Bank ihren Geschäftsbetrieb aufgibt."



(Abbildung: Tagesgeldvergleich)



Wie viel Rendite bieten hochverzinsliche Sparkonten?

Aktuell werden in Deutschland auf Tagesgeldkonten Zinsen im Bereich von 0,10 % bis etwa 4 % angeboten. Im Allgemeinen bieten Direktbanken, mitunter aus dem Ausland, die attraktivsten Zinsen an. Diese Banken haben aufgrund ihrer schlanken Unternehmensstruktur ohne feste Filialen weniger Ausgaben, was sie an ihre Kunden weitergeben können. Das Resultat sind meistens bessere Tagesgeldzinsen als bei Filialbanken.



Hinweis: Auch wenn die Zinsen auf Bank- und Tagesgeldkonten auf einem jahrzehntelangen Rekordhoch stehen, sollten sich Anleger einen Wechsel von ETFs oder Aktien in Richtung Sparkonto genauestens überlegen. Die Realrendite, die Anleger erhalten, berechnet sich erst nach Abzug der Inflationsrate und ist selbst im Jahr 2023 meistens negativ, da die Zinsen der Tagesgeldkonten zu bis zu 4 % angeboten werden, während die Inflationsrate jedoch weiterhin 4,5 % beträgt (Stand: 28. Oktober, 2023).



Dementsprechend kann es sinnvoller sein, in sogenannte Value Stocks zu investieren, die zu niedrigeren Kurswerten angeboten werden, als ihre soliden Kennzahlen und Geschäftsaussichten rechtfertigen.



(Abbildung: Statistisches Bundesamt)



Fazit: Die eigene Risikotoleranz als ausschlaggebender Faktor

Zusammenfassend ist die individuelle Risikotoleranz von entscheidender Bedeutung für die Wahl der passenden Investitionen. Das Verhältnis von Risiko zu Gewinn gilt für förmlich alle Anlageformen: Wer mehr riskiert, kann höhere Renditen erzielen.



Eine realistische Selbsteinschätzung hilft dabei, die passende Anlagestrategie zu wählen. Wer eher risikoscheu ist, tendiert möglicherweise zu konservativen Investments. Risikoaffine Anleger können dagegen Chancen in volatilen Märkten suchen.



Wir empfehlen, immer ein möglichst diversifiziertes Anlageportfolio zu nutzen und die Zusammensetzung immer anhand des Einzelfalls zu prüfen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es sicherlich vorteilhaft, vorhandenes Bargeld von einem regulären auf ein hochverzinsliches Sparkonto umzuschichten, um die Auswirkungen der Inflation abzumildern. (03.11.2023/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Seit dem 20. September 2023 wurde der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) auf 4 % angehoben – ein neuer Rekordwert und eine starke Abweichung von der jahrelangen Nullzinspolitik. Dieser Wandel wirft einige Fragen auf. Sollten sich Anleger nach wie vor bei ihrem Online Broker auf den volatilen Aktienmarkt konzentrieren, oder gibt es profitablere Möglichkeiten, das Privatvermögen in Zeiten hoher Zinsen anzulegen? Ist es sinnvoll, hochverzinsliche Sparkonten zu nutzen? Oder sollten Anleger auf Anlagen mit höherem Risiko-Rendite-Verhältnis setzen?Die Beziehung zwischen dem Leitzins und dem Aktienmarkt ist komplex und wird von vielen Faktoren beeinflusst. Wenn die Zentralbank ihren Leitzins erhöht, wie es derzeit bei der Europäischen Zentralbank oder der amerikanischen Fed geschieht, wird es teurer für Banken, sich Geld zu leihen. Das führt in der Regel zu höheren Zinsen für Verbraucher und Unternehmen.Dies kann dazu führen, dass Unternehmen weniger investieren und expandieren, was sich auf ihr Wachstum und letztendlich auf ihre Aktienkurse auswirkt. Ein hoher Leitzins wirkt sich unterschiedlich auf verschiedene Branchen aus. Technologieunternehmen sind beispielsweise oft wachstumsorientiert und investieren intensiv in Forschung, Entwicklung und Expansion. Hohe Zinsen können die Finanzierungsmöglichkeiten für diese Aktivitäten einschränken, was sich auf das Wachstum und die zukünftigen Gewinnerwartungen auswirkt.Dementsprechend können hohe Zinsen festverzinsliche Anlagen wie Anleihen attraktiver machen im Vergleich zu Aktien. Investoren sind in diesem Umfeld eher dazu geneigt, in Anleihen oder andere Instrumente zu investieren, was den Aktienmarkt ebenfalls belastet. Die Frage stellt sich, ob und wann Anleger vermehrt auf festverzinsliche Anlagen zugreifen sollten.Lohnt es sich jetzt, zu Rekordzeiten des Leitzinses, das Anlageportfolio umzustellen, um vermehrt in festverzinsliche Anlagen zu investieren?Shanna Strauss-Frank, Network Development Manager bei Freedom Finance Germany , sagt hierzu Folgendes: "Die Wahl zwischen einer Anlage in hochverzinsliche Sparkonten und Aktien hängt weitgehend von den finanziellen Zielen, der Risikotoleranz und dem Zeithorizont einer Person ab. Auf Sparkonten werden heute höhere Zinsen gezahlt als seit mehr als 20 Jahren, was auf die Zinserhöhung der Federal Reserve zurückzuführen ist, die im März 2022 begann, um die jahrzehntelang steigende Inflation einzudämmen.Obwohl die Fed ihren Leitzins am 20. September unverändert ließ – nach 11 Erhöhungen in den vorangegangenen 12 Sitzungen – deutete sie an, dass eine weitere Erhöhung im Jahr 2023 immer noch auf dem Tisch liegt. Die Sparzinsen folgen eng der Federal Funds Rate. Wenn die Fed in diesem Jahr also eine weitere Erhöhung durchführt, könnte dies die Sparquote noch weiter in die Höhe treiben. Angesichts der vom Markt erwarteten Zinssenkung der Fed etwa Mitte 2024 könnte sich dies jedoch dramatisch ändern und zu einer Rotation von Vermögenswerten von Geldmarktfonds in Aktien führen, was angesichts der Prognosen der "Treibstoff" für einen steigenden Aktienmarkt wäre. Derzeit befinden sich rund 1,5 Billionen US-Dollar an Liquidität in Geldmarktfonds.