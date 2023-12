Während Europa in letzter Zeit mit einem Kälteeinbruch konfrontiert gewesen sei, sei auch die Nachfrage nach Erdgas auf dem Alten Kontinent gedämpft. Die Lagerbestände in Europa seien für diese Jahreszeit voller als üblich, was die Märkte weniger besorgt über die Energieversorgung für diese Heizsaison mache. Als Ergebnis habe eine interessante Entwicklung stattgefunden - der TTF-Preis für die Lieferung im Januar sei unter den TTF-Preis für die Lieferung im April gefallen. Dies zeige, dass die Märkte jetzt anscheinend mehr besorgt über die Fähigkeit Europas seien, Lagerbestände für den nächsten Winter aufzufüllen, als über die Versorgung für diese Heizsaison.



Wenn wir uns den NATGAS-Chart im D1-Zeitrahmen ansehen würden, könnten wir feststellen, dass der Preis in letzter Zeit in einem sehr steilen bärischen Kanal gehandelt worden sei. NATGAS habe den heutigen Handel mit einer über 2%-igen bärischen Preislücke gestartet und dabei die Unterstützungszone von 2,50 USD durchbrochen. Die Rückgänge hätten sich während des asiatisch-pazifischen Handels vertieft, wobei der Preis auf das niedrigste Niveau seit Mitte Juni 2023 gefallen sei. Die Korrektur sei nach Beginn des europäischen Handels gestoppt worden, aber die Bullen müssten noch die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen und beginnen, Verluste zu reduzieren. Die nächste wichtige Unterstützungszone befinde sich im Bereich von 2,15 USD. (11.12.2023/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Preise für Erdgas fallen zu Beginn einer neuen Woche, wobei die US-Preise (NATGAS) zum aktuellen Zeitpunkt um über 6% gesunken sind, so die Experten von XTB.Auch in Europa seien Rückgänge zu verzeichnen, wobei der Frontmonatsbenchmark TTF um 5% gefallen sei. Der Rückgang werde hauptsächlich durch neue Wettervorhersagen für die Vereinigten Staaten vorangetrieben, die weiterhin darauf hinweisen würden, dass eine Periode mit überdurchschnittlichen Temperaturen bevorstehe. Allerdings würden neue Prognosen zeigen, dass überdurchschnittliche Temperaturen in einem viel größeren Teil der USA in den nächsten 8-14 Tagen zu erwarten seien, verglichen mit den Prognosen vor dem Wochenende. Dies bedeute, dass die Nachfrage nach Heizung geringer sein werde, und es bedeute auch, dass die Nachfrage nach Erdgas ebenfalls geringer sein werde.