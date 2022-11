Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die hohe Inflation und das Gegensteuern der Notenbanken hinterlassen ihre Spuren am Goldmarkt, so die Analysten der DekaBank.



Die physische Goldnachfrage sei gestiegen, wie die Daten vom World Gold Council zum dritten Quartal zeigen würden, um 28% gegenüber dem Vorjahr. Sehr auffällig gewesen seien die rekordhohen Goldzukäufe der Notenbanken, vornehmlich in Schwellenländern wie der Türkei, Usbekistan und Katar. Den stärksten Rückgang seit 2013 hätten hingegen die ETF-Goldbestände verzeichnet. Die Schmucknachfrage habe sich weiter vom Corona-Einbruch erholt und die globale Konjunkturschwäche habe die Industrienachfrage zurückgehen lassen. In der Summe habe das Goldangebot erneut die Nachfrage überstiegen. In nächster Zeit werde der Goldpreis weiter im Spannungsfeld zwischen hoher Inflation, geopolitischer sowie konjunktureller Unsicherheit einerseits und steigenden Anleiherenditen andererseits hin- und hergerissen bleiben würden. Die dämpfenden Auswirkungen von Letzterem dürften im kommenden Jahr von den preistreibenden Effekten überlagert werden, sodass die Analysten würden für 2023 mit einer moderat steigenden Goldnotierung rechnen.



Perspektiven: Die stark gestiegenen Inflationsraten würden dafür sorgen, dass die großen Notenbanken ihre geldpolitischen Zügel spürbar straffen würden. Die US-Notenbank FED und die EZB hätten ihre Nettoanleihekäufe eingestellt und würden in großen Schritten die Leitzinsen erhöhen. Die Belastungen für den Goldpreis seitens des allgemein steigenden Zinsniveaus würden im Prognosezeitraum auslaufen. Viel von der geldpolitischen Straffung sei ohnehin schon an den Märkten eingepreist. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden im Prognosezeitraum immer noch auf vergleichsweise moderaten Niveaus bleiben. Dies spreche dafür, dass der Goldpreis nicht mehr nennenswert fallen würden und im späteren Prognosezeitraum wieder ansteigen werde. Zudem werde die geopolitische Risikoprämie, die der Krieg Russlands gegen die Ukraine nach sich ziehe, längere Zeit erhalten bleiben würden. Die gegenseitigen ökonomischen Sanktionen des Westens und Russlands würden zu Anpassungen führen, und im Zuge dessen werde sich auch der Goldmarkt in einem neuen Gleichgewicht einpendeln. (Volkswirtschaft Rohstoffe November 2022) (11.11.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >