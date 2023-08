Die jüngsten Konjunkturdaten hätten unter dem Strich wenig Einfluss auf die Aktienkurse gehabt. Bereits vor dem Börsenstart habe das US-Arbeitsministerium berichtet, dass die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zum dritten Mal in Folge gesunken seien und weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau lägen. Ökonomen hätten hingegen mit einem Anstieg gerechnet.



Derweil seien die Konsumausgaben und Einkommen der US-Haushalte im Juli weiter gestiegen, wie ebenfalls schon vor Handelsbeginn bekannt geworden sei. Der Preisauftrieb habe sich wieder leicht verstärkt, wie der erwartungsgemäße Anstieg des von der FED besonders beachteten Preisindex PCE gezeigt habe.



Nun richten sich die Blicke immer mehr auf auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an diesem Freitag. Die Daten würden ebenfalls eine große Rolle für die Geldpolitik spielen, da ein starker Arbeitsmarkt mit deutlichen Lohnsteigerungen die Inflation hochhalten könne.



Die Ölpreise hätten am Donnerstag etwas zugelegt. Am Mittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 86,31 USD gekostet. Das seien 45 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 46 Cent auf 82,09 USD gestiegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die anhaltenden Hoffnungen auf eine Zinspause der FED im September würden den US-Aktienmarkt weiter stützen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die zuletzt durchwachsenen Daten aus dem US-Arbeitsmarkt würden die Investoren so deuten, dass die US-Notenbank weniger geneigt sein dürfte, noch weiter an der Zinsschraube zu drehen.Während der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am Donnerstag im frühen Handel um 0,33% auf 35.003,71 Punkte zugelegt habe, sei der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 0,25% auf 4.526,21 Punkte gestiegen. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe 0,36% auf 15.517,95 Zähler gewonnen.