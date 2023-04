Die Aufmerksamkeit des Bankensektors richte sich jedoch auf den UBS-Bericht. Die Aktien der Bank würden nach der Bekanntgabe von Ergebnissen, die die Analysten enttäuscht hätten, mehr als 5,5% verlieren. Die Investmentbanken würden vor allem die Möglichkeit einer Herabstufung des Konsenses aufgrund der schwachen Prognosen für den Nettozinsertrag sehen (laut JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) könnte die EPS-Prognose um 3-5% gesenkt werden). Auch das Fehlen von Details zum Fusionsprozess mit der Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ziehe die Aufmerksamkeit auf sich.

Die Bank setze ihr Aktienrückkaufprogramm aus und nimmt Rückstellungen in Höhe von 665 Mio. Dollar für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Verkauf von MBS kurz vor der Finanzkrise 2008 vor. Die Stimmung rund um das Unternehmen werde durch den Zufluss von Vermögenswerten in Höhe von fast 28 Mrd. Dollar, die kurz nach der Ankündigung der Übernahme durch die Credit Suisse hinterlegt worden seien, etwas aufgehellt. Die UBS-Aktie reagiere auch auf Äußerungen des Managements, wonach die geopolitischen Spannungen und die jüngsten Liquiditätssorgen im Bankensektor die Kundenaktivität beeinträchtigen und sich direkt in geringeren Vermögenszuflüssen niederschlagen könnten.



Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) habe die Aktie von TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel für das Unternehmen um 35% auf 21 Euro je Aktie erhöht. Die Aktien würden derzeit um fast 5,5% steigen.



Die Aktien von Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) würden mehr als 11% gewinnen, nachdem die Quartalsergebnisse deutlich über dem Konsens gelegen hätten und die Jahresprognosen angehoben worden seien. (25.04.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der heutige Handelstag an den europäischen Börsen bringt eine deutliche Verschlechterung der Anlegerstimmung als Reaktion auf den schwachen Handel in Asien und den gestrigen Schlusskurs an der Wall Street, so die Experten von XTB.Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere derzeit auf neuen Wochentiefstständen. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute auf die Quartalsergebnisse der europäischen Banken mit den Berichten von UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) und Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF).Nachrichten: