Die nächsten CPI-Daten würden am 13. Dezember erscheinen, während die nächste Notenbanksitzung nur einen Tag später am 14. Dezember stattfinden werde. Aktuell erwarte der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% nur noch eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte auf 4,5% zur nächsten Notenbanksitzung.



Die Inflation in den USA sei in diesem Jahr relativ niedrig im Vergleich zum Rest der Welt gewesen, da der US-Dollar als sicherer Hafen gefragt gewesen sei und zu den anderen Fiat-Währungen stark habe ansteigen können. Sei dieser Aufwärtstrend nun an seinem Ende oder falle der US-Dollar nun wieder, dann sei dieser Vorteil dahin und die Preisanstiege würden in den USA hoch bleiben, womit weitere Zinsanhebungen der FED wahrscheinlicher würden.



Technisch sei der US-Dollar überkauft, doch erst einmal stünden die USA fundamental besser da als Europa, England oder Japan. Die EZB müsse weiter die Zinsen kontrollieren, um ein Zerbrechen der Währungsunion zu verhindern, während Japan weiterhin versuche Nullzinsen zu verteidigen, was den Yen im Abwärtssog halte, auch wenn der Yen in der letzten Woche von 146,6 auf 139 Yen je US-Dollar habe ansteigen können, was der stärkste Wochenanstieg seit drei Jahrzehnten gewesen sei. Der US-Dollar werde zwar weiter zu Gold fallen, doch es sei fraglich, ob es sich hier um eine große Trendwende handele. Eine technische Gegenbewegung in dieser Woche beim US-Dollar würde eine Korrektur bei Gold und Silber mit sich bringen, womit die nächsten Widerstände erst einmal halten könnten.



Betrug und Insolvenz von Kryptobörse FTX erschüttere Kryptomarkt



Die Insolvenz der Kryptobörse FTX mit Firmensitz auf den Bahamas habe dem Markt für Kryptowährungen einen weiteren Schlag versetzt und die Kurse noch weiter in den Keller geschickt. Der Bitcoin sei unterdessen auf unter 16.000 US-Dollar gefallen, wogegen dieser vor einem Jahr noch bei 68.000 US-Dollar gehandelt worden sei. Bei 62.000 US-Dollar Blaschzok seinen Kunden geraten zu verkaufen und zu shorten. Nachdem das Gerücht aufgekommen sei, FTX hätte Milliarden US-Dollar veruntreut, habe ein Bank Run eingesetzt, der den Bankrott von FTX nach sich gezogen habe. Der Gründer von FTX Bankman-Fried solle heimlich zehn Milliarden US-Dollar an Kundengeldern von FTX zu seinem eigenen Handelsunternehmen Alameda Research transferiert hätten, womit risikoreiche Geschäfte finanziert worden sei. Ein Drittel des 15 Mrd. Dollar schweren Vermögens von Alameda solle aus der FTX-hauseigenen Kryptowährung FTT bestanden haben. Ein großer Teil des Nettoeigenkapitals von Alameda habe aus dem eigenen, zentral kontrollierten und aus dem Nichts gedruckten Token von FTX bestanden.



Nebst der Veruntreuung von Milliarden an Kundengeldern seien nach dem Bankrott der Börse noch einmal Kryptowerte im Umfang von 473 Millionen US-Dollar gestohlen worden. Forderungen nach einer stärkeren Regulierung der Kryptobranche würden unterdessen laut.



Ein Großteil der Kryptowährungen sei mittlerweile auf Mehrjahrestiefs gefallen und für viele junge Investoren habe sich der Traum vom schnellen Geld in einen Albtraum verwandelt.



Die Hausse der letzten zehn Jahre sei primär vom billigen Geld der Notenbanken in einem künstlichen Konjunkturaufschwung getrieben worden, in dem die Mehrheit der Bevölkerung etwas Geld auf der Seite hatte für eine Spekulation am Kryptomarkt. Aufgrund der Rezession, die im nächsten Jahr die westlichen Volkswirtschaften offen treffen werde, während gleichzeitig hohe Inflation herrsche, werden alle ihre Gürtel enger schnallen müssen. Es sei deshalb fraglich, ob die Allzeithochs des letzten Jahres in den nächsten Jahren der Stagflation wieder erreicht werden könnten.



Kryptos würden eine Spekulation mit hoher Volatilität bleiben, wobei die Durchschnittsbürger immer zu Höchstkursen von der Gier in den Markt gezogen werde und daraufhin ihr Geld verlieren würden. Wer sein Vermögen sichern und vor Inflation schützen wolle, der sollte jeden Rücksetzer am Goldmarkt nutzen, um hier einzusteigen, um Vermögen und Wohlstand in den nächsten Jahren mit hohen Inflationsraten erhalten zu können. (15.11.2022/ac/a/m)





