Die richtigen Portale und Filter

Suchen oder gefunden werden

Falls die aktive Suche nach der passenden Wohngemeinschaft zunächst erfolglos bleibt, ist es hilfreich, seine Taktik zu ändern. Anstelle zu suchen, ist es manchmal einfacher, sich finden zu lassen. Dies ist ebenfalls über die WG-Portale möglich. Man hat auf den Seiten nicht nur die Möglichkeit, sich die Wohnungsanzeigen anzusehen, sondern ein Profil mit den wichtigsten Informationen über sich zu erstellen. Diejenigen, die zwar bereits eine Wohnung gefunden haben, aber noch nach einem Mitbewohner suchen oder Personen, die an einer Neugründung interessiert sind, werden mit ein wenig Glück auf das Profil aufmerksam und nehmen Kontakt auf.



Der Tipp an sich lautet jedoch nicht, auf den WG-Portalen ein persönliches Profil zu erstellen. Das, worauf es bei dem "Steckbrief" eigentlich ankommt, sind die Details, die darin enthalten sind. Um auf sich aufmerksam zu machen, sollte das Profil möglichst individuell gestaltet sein. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ob man ein Foto hinzufügt, einen witzigen Text oder ein besonderes Hobby beschreibt, bleibt jedem selbst überlassen. Wichtig ist nur, von den Standardfloskeln abzusehen und seiner Kreativität bei der Erstellung des Profils freien Lauf zu lassen.



WG-Suche über Social Media

Wie in vielen anderen Lebensbereichen spielen die sozialen Medien auch bei der WG-Suche eine große Rolle. Es geht dabei vorwiegend um Kanäle wie Instagram oder Facebook. Wenn man einen Aufruf über sein eigenes Profil startet und Freunde und Bekannte darum bittet, die Information zu teilen, erreicht man damit eine Vielzahl an Kontakten. Vor allem auch solche, die man vielleicht nicht persönlich kennt, aber sich dennoch bei der Suche als hilfreich erweisen. Als weitere Option gilt, sich auf die Instagram- oder Facebook-Profile von WG-Portalen zu begeben und dort durch Beiträge auf sich aufmerksam zu machen. Auch die Verwendung beliebter Hashtags gilt als Mittel, um mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten oder im besten Fall ein geeignetes WG-Zimmer zu finden.



Privat im Freundeskreis

Das meiste läuft heutzutage online ab. Dabei kann man auch abseits von Webseiten und Social-Media-Kanälen einiges unternehmen, um bei der WG-Suche erfolgreich zu sein. Der erste Schritt ist, Freunde zu involvieren und nach möglichen Angeboten zu fragen. Dies bringt nicht nur den Vorteil mit sich, dass man dadurch - ähnlich wie im Netz - Personen erreicht, die unter Umständen ein Zimmer zu vergeben haben. Der eigentliche Punkt ist, dass vor allem langjährige Freunde die eigenen Charakterzüge am besten einschätzen und somit auch eine Person vorschlagen können, die sie als kompatiblen WG-Partner erachten. Schließlich ist es vor allem das Zusammenleben mit einer anfangs noch fremden Person, das bei einer Wohngemeinschaft die eigentliche Herausforderung darstellt.



Eine eigene WG gründen

Falls man weder online noch offline weiterkommt, besteht natürlich auch die Möglichkeit, eine eigene WG zu gründen. Eine Wohnung für mehrere Personen zu finden, ist einfacher als ein Apartment für nur eine Person. Die Raumaufteilung ist das einzige, was man dabei beachten muss. Man ist somit nicht mehr die Person, die nach einem freien Zimmer sucht, sondern die, die eines oder gleich mehrere anbietet. Da sich von diesem Standpunkt aus auf den oben genannten Seiten mehr Möglichkeiten ergeben, kann auch die Gründung einer eigenen WG als wichtiger Tipp angesehen werden. (21.09.2022/ac/a/m)









