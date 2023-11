Bereits sechs der neun planetaren Grenzen seien überschritten worden. Umso wichtiger sei es nun für die Regierungen, sich ehrgeizige Ziele zu setzen, um den Naturverlust aufzuhalten und die biologische Vielfalt zu schützen. Die enge Wechselwirkung zwischen Klima und Natur, der Verlust an Biodiversität und dessen Auswirkung auf das 1,5-Grad-Ziel hätten eine ganzheitliche Betrachtung notwendig gemacht. "Wir brauchen miteinander verbundene Naturschutzgebiete, die die Auswirkungen des Klimawandels abmildern können", schreibe Leggett. "Darüber hinaus sind verstärkte Anstrengungen erforderlich, um neue Technologien zur Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme zu entwickeln und einzusetzen. Wir brauchen eine radikale Umstellung der Landwirtschaft, um die Gesundheit der Böden und die biologische Vielfalt wiederherzustellen, die Abhängigkeit von Kunstdünger und chemischen Pflanzenschutz zu verringern und die CO2-Bindung zu verbessern, um positive Auswirkungen auf das Klima zu haben."



In den letzten fünf Jahren seien knapp 40 Anpassungsprojekte jährlich durch multilaterale Fonds und mit einem Gesamtvolumen von 559 Mio. US-Dollar finanziert worden. Das sei bei weitem nicht ausreichend. Aufgrund der höheren Wahrscheinlichkeit, dass sich die Erderwärmung nicht in dem gewünschten Maß begrenzen lasse, müsse sich die Staatengemeinschaft intensiver mit einer Reihe von Anpassungsmaßnahmen beschäftigen, die von Investitionen in Infrastruktur bis zur Erweiterung humanitärer Katastropheneinsätze gereicht hätten. "Wir hoffen auf eine Einigung über einen neuen Rahmen, der konkrete Ziele und Finanzierungspläne umfasst. Auch für den im letzten Jahr vereinbarten Fonds für Verluste und Schäden wünschen wir uns konkrete Einzelheiten", so Leggett.



Die Subventionen für fossile Brennstoffe seien in den vergangenen Jahren gestiegen und hätten sich 2022 laut IWF auf 7 Billionen US-Dollar bzw. 7 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung belaufen. "Die Abschaffung dieser Subventionen hätte den doppelten Vorteil, vielen Ländern größeren finanziellen Spielraum zu verschaffen und gleichzeitig die Energiewende zu beschleunigen", führe Leggett aus. Das Ende der Subventionen für fossile Brennstoffe habe bereits auf UBPs Wunschliste für die COP27 gestanden. "Es wäre ehrgeizig, diesen Wunsch auf der COP unter dem Vorsitz des Vorstandsvorsitzenden eines Ölkonzerns zu wiederholen, aber angesichts der Umsetzungslücke, mit der wir konfrontiert sind, sollte man zu konkreten Zielen übergehen oder zumindest den notwendigen Rückgang der fossilen Brennstoffe und den kontraproduktiven Charakter der bestehenden Subventionsregelungen deutlicher formulieren."



Es gebe bereits funktionierende Märkte für CO₂-Bepreisung, etwa in den USA, Großbritannien oder der EU. Doch gebe es zu viele verschiedene Ansätze. "Wir brauchen einen globalen Ansatz, der einen größeren Teil der Wirtschaft einbezieht", fordern die Impact-Experten der UBP. "Natürlich werden die Verhandlungen über die Bepreisung von Kohlenstoff auch eine Diskussion über die Glaubwürdigkeit von Kohlenstoffkompensationen beinhalten müssen. Die letzten 10 Prozent auf dem Weg zu Netto-Null sind ohne Carbon Offsetting nicht zu schaffen. Daher brauchen wir ein einheitliches und glaubwürdiges System dafür." (21.11.2023/ac/a/m)







Am 30. November beginnt die UN-Klimakonferenz (COP28) in Dubai. Der im September 2023 veröffentlichte technische Zustandsbericht der UNFCC mache eines unmissverständlich klar: Die derzeitigen Selbstverpflichtungen würden nicht ausreichen, um die Erderwärmung auf 1,5 bzw. 2,0 Grad zu begrenzen. "Wir hoffen, dass der Bericht zu verstärkten Anstrengungen führen wird im Bereich der nationalen Selbstverpflichtungen und bei der Einbeziehung nichtstaatlicher Gruppen aus Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft, Finanzsektor, Städte und anderer Gebietskörperschaften", schreibe Victoria Leggett, Head of Impact Investing bei der Union Bancaire Privée (UBP), im Vorfeld der Konferenz.