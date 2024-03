Börsenplätze Hexagon Purus-Aktie:



Kurzprofil Hexagon Purus ASA:



Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (25.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Euronext Oslo-Symbol: HPUR) unter die Lupe.Ein mit Wasserstoff betriebener Personenzug habe nach Angaben des Schweizer Herstellers Stadler einen Langstreckenrekord aufgestellt. Der Zug sei ohne Nachtanken oder Aufladen 2.803 Kilometer gefahren, so das Unternehmen zu Wochenbeginn. Das dürfte auch bei der norwegische Hexagon Purus auf offene Ohren stoßen.Die Fahrt habe zwischen dem 20. und 22. März unter Aufsicht eines Guinness-Weltrekord-Teams auf einer Teststrecke in Pueblo im US-Bundesstaat Colorado stattgefunden, so Stadler weiter. Sie habe mehr als 46 Stunden gedauert.Stadler habe seinen Zug Flirt H2 vor zwei Jahren in Berlin vorgestellt. Es handele sich um ein Modell für den Nahverkehr, für das Brennstoffzellen und Wasserstoffspeicher entwickelt worden seien. Kunden in Kalifornien hätten bereits mehrere Wasserstoffzüge bestellt.Spannend in diesem Zusammenhang: Die Wasserstoff-Speicher sollten von Hexagon Purus stammen. Bereits im November 2020 habe das norwegische Unternehmen einen Auftrag von Stadler Rail kommuniziert, der die Entwicklung eines Zylinderspeichersystems für den ersten Wasserstoff-Pendlerzug in den USA umfasst habe.Die Wasserstoff-Speicherlösungen von Hexagon Purus könnten zwar nicht nur in Wasserstoff-Zügen zum Einsatz kommen und das Potenzial sei in anderen Bereichen wesentlich größer. Der jüngste Rekord von Stadler zeige allerdings, dass der Einsatz von Wasserstoff-Zügen eine Zukunft haben könne. Trotz der starken Positionierung in einer Nische mit einer guten Auftragslage und zuletzt bestätigten Zielen wolle die Aktie von Hexagon Purus einfach nicht Fahrt aufnehmen. Interessierte Anleger sollten sich den Wert auf die Watchlist setzen, allerdings erst mit einer Long-Position liebäugeln, wenn sich eine klare charttechnische Trendwende manifestiere, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link