ISIN Hexagon Purus-Aktie:

NO0010904923



WKN Hexagon Purus-Aktie:
A2QKGG

A2QKGG



Ticker-Symbol Hexagon Purus-Aktie:
0QJ

0QJ



Börse Oslo-Symbol Hexagon Purus-Aktie:
HPUR

HPUR



Kurzprofil Hexagon Purus ASA:



Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (29.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) unter die Lupe.Für die meisten Wasserstoff-Aktien neige sich ein schwaches Jahr 2023 dem Ende entgegen. Dabei hätten viele Unternehmen wichtige Fortschritte erzielt, die allerdings oft von der Börse nicht mit steigenden Notierungen goutiert worden seien. So auch Hexagon Purus. Denn der Hersteller von Wasserstoff-Hochdruckbehältern und -systemen befinde sich auf einem dynamischen Wachstumskurs. Mehr Visibilität liefere ein weiterer Auftrag.Am Abend des letzten Handelstages 2023 könne Hexagon Purus über die Verlängerung einer Rahmenvereinbarung für Wasserstoff-Verteilungssysteme mit einem führenden europäischen grünen Wasserstoff-Produzenten berichten. Die Prolongation erstrecke sich über das gesamte Kalenderjahr 2024.Die Tochtergesellschaft der ebenfalls börsennotierten Muttergesellschaft Hexagon Composites rechne damit, dass sich der Mindestauftragsgegenwert auf 17 Millionen Euro belaufen werde. Das entspreche mindestens in etwa der Hälfte des Umsatzes, den Hexagon Purus im dritten Quartal 2023 ausgewiesen habe.Die verlängerte Rahmenvereinbarung sollte der Aktie von Hexagon Purus zum Start in das neue Jahr frischen Schwung verleihen. Für den "Aktionär" bleibt das Unternehmen einer der spannendsten Wasserstoff-Werte auf dem internationalen Kurszettel, der allerdings nur für spekulativ ausgerichtete Anleger geeignet ist. Wer etwas konservativer an der Entwicklung von Hexagon Purus partizipieren will, greift zur Aktie der Muttergesellschaft Hexagon Composites, die etwa 38,4 Prozent der Wasserstoff-Tochter kontrolliert, so Michel Doepke von "Der Aktionär".(Analyse vom 29.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link