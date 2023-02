Börsenplätze Hexagon Purus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:

2,54 EUR -1,40% (17.02.2023, 22:26)



Börse Oslo-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:

28,24 NOK -0,70% (17.02.2023, 16:25)



ISIN Hexagon Purus-Aktie:

NO0010904923



WKN Hexagon Purus-Aktie:

A2QKGG



Ticker-Symbol Hexagon Purus-Aktie:

0QJ



Börse Oslo-Symbol Hexagon Purus-Aktie:

HPUR



Kurzprofil Hexagon Purus ASA:



Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (19.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) unter die Lupe.Die Deutsche Bahn (DB) habe erstmals eine größere Zahl Wasserstoff-Busse bestellt. Wie der Konzern am Donnerstag mitgeteilt habe, sollten die ersten Fahrzeuge Anfang 2024 in Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterwegs sein. Der Wasserstoff-Spezialist Hexagon Purus dürfte hierbei gleich doppelt profitieren.Insgesamt sehe der Rahmenvertrag zwischen der DB und dem portugiesischen Hersteller Caetanobus die Lieferung von 60 Bussen bis 2026 vor. Das Auftragsvolumen liege laut Mitteilung bei 40 Mio. Euro. Mit einer Tankfüllung Wasserstoff könnten die Fahrzeuge den Angaben zufolge zwischen 350 (Winter) und 550 (Sommer) Kilometer weit fahren.Spannend: Der norwegische Hersteller von Wasserstoffhochdruckbehältern und -systemen, Hexagon Purus, habe erst Ende Oktober 2022 einen Rahmenvertrag mit CaetanoBus geschlossen. Die Skandinavier seien im Rahmen des Deals als bevorzugter Lieferant auserkoren worden. Laufzeit: vier Jahre.Für den "Aktionär" bleibe Hexagon Purus eines der spannendsten Einzelinvestments im aufstrebenden Wasserstoff-Sektor. Allerdings sei die Aktie nur für den spekulativ ausgerichteten Anleger geeignet, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link