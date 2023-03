Börse Oslo-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:

Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (02.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Hexagon Purus-Aktie gehe kräftig zurück. Grund dafür sei die Tatsache, dass man Geld brauche, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Das werde mit der Ausgabe neuer Aktien bzw. mit der Begebung einer Wandelanleihe in die Wege geleitet. Dem Konzern sollten insgesamt mehr als 100 Mio. Euro in die Kassen fließen. Der Aktienprofi halte dies für sinnvoll und bedauere nur, dass in diesem Zusammenhang eine positive Nachricht hinsichtlich einer möglichen Liefervereinbarung in den USA, die dem Unternehmen deutliche Umsatzzuwächse liefern könnte, untergegangen sei. Mittelfristig machen sich die Experten von "Der Aktionär" keine Gedanken - sie haben die Hexagon Purus-Aktien ins Muster gekauft, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.03.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Hexagon Purus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:2,584 EUR -15,72% (02.03.2023, 13:13)