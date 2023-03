Tradegate-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:

Hexagon Purus-Aktie:

ISIN Hexagon Purus-Aktie:

WKN Hexagon Purus-Aktie:

Ticker-Symbol Hexagon Purus-Aktie:

Börse Oslo-Symbol Hexagon Purus-Aktie:

Kurzprofil Hexagon Purus ASA:



Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (15.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe einen in Aussicht gestellten Milliarden-Dollar-Vertrag unter Dach und Fach gebracht. Der Deal, der die Lieferung von 10.000 Schwerlastwagen mit Technologien der Skandinavier an Hino Trucks bis 2030 umfasse, schaffe Visibilität für die Gesellschaft.Konkret werde Hexagon Purus batterieelektrische Schwerlastkraftwagen für den US-Markt produzieren, die über ausgewählte qualifizierte Händler des Hino-Netzwerks vertrieben werden sollten. In den Trucks seien Technologien der Norweger verbaut, u.a. Batteriesysteme, Zusatzmodule, Leistungsmodule und Software. Hexagon Purus schätze den Gegenwert der Vereinbarung bis 2030 auf rund 2 Mrd. USD.Hexagon Purus habe Wort gehalten und den Mega-Deal mit Hino Motors über die Ziellinie gebracht. Die Aussichten für den Hersteller von emissionsfreien Mobilitäts- und Infrastrukturlösungen, dazu würden auch Wasserstoffhochdruckbehälter und -systeme gehören, seien hervorragend. Der Nebel durch die kürzlich durchgeführten Kapitalmaßnahmen sollte sich demnächst verziehen und die Aktie wieder in deutlich höhere Kursregionen vorstoßen. "Der Aktionär" setze auf dieses Szenario, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2023)Börsenplätze Hexagon Purus-Aktie: