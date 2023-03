Börsenplätze Hexagon Purus-Aktie:



Kurzprofil Hexagon Purus ASA:



Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (01.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) unter die Lupe.Dem Wasserstoff-Spezialisten Norwegen gehe am Mittwoch die Kraft aus. Die Aktie des Herstellers von Hochdruckbehältern und -systemen verliere am Abend in Frankfurt 9%. Hexagon Purus habe eine Kapitalerhöhung bekanntgegeben. Eine gute Nachricht, die die Firma parat habe, gehe derweil unter.Hexagon Purus plane die Ausgabe neuer Aktien im Gesamtwert von 350 bis 450 Mio. NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 32 bis 42 Mio. Euro). Zudem sollten Wandelanleihen emittiert werden, mit der die Firma 700 bis 800 Mio. NOK (64 bis 74 Mio. Euro) erlösen wolle. Dies geschehe für die Finanzierung des weiteren Wachstums.Weiter melde das Unternehmen, in fortgeschrittenen Gesprächen mit Hino Motors über die Lieferung von emissionsfreien Schwerlastkraftwagen in den USA zu sein. Der potenzielle Auftrag sehe die Lieferung von bis zu 10.000 Trucks bis 2030 vor und könnte einen Gesamtwert von 2 Mrd. USDerreichen, so Hexagon Purus.inweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link