Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (09.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) unter die Lupe.Hexagon Purus habe über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Wystrach einen Auftrag für mobile Wasserstofftankstellen und stationäre Speicher von der Deutschen Bahn erhalten. Der Auftragswert belaufe sich auf rund 2,5 Millionen Euro. DER AKTIONÄR sehe Hexagon Purus als hochinteressanten Nischenplayer im Zukunftsmarkt Wasserstofftechnologie.Die mobilen Wasserstofftankstellen und stationären Speicher von Hexagon Purus, einschließlich seiner Typ-4-Wasserstoffflaschen, würden für Schienen- und andere mobile Anwendungen in Deutschland eingesetzt, heiße es in einer Mitteilung. "Unsere mobile Wasserstofftankstelle bietet unseren Kunden eine Plug-and-Play-Lösung mit eintägiger Installation vor Ort", sage Matthias Kötter, Head of Sales Wystrach, Hexagon Purus.Die Lieferung der mobilen Wasserstofftankstellen und der stationären Speicherung sei für den Zeitraum zweites bis viertes Quartal 2023 geplant.Der Mobilitätssektor sei weltweit für etwa 20 Prozent der jährlichen CO2-Emissionen verantwortlich. Wasserstoff spiele eine bedeutende Rolle bei der Reduzierung dieser Emissionen, insbesondere in "schwer zu reduzierenden" Sektoren. Bis 2050 solle grüner Wasserstoff bis zu 25 Prozent des weltweiten Energiebedarfs decken.Wystrach sei Systemlieferant und Innovationsführer bei Speichern für Wasserstoff und andere Gase. Seit 2021 sei das Unternehmen Teil der norwegischen Hexagon Purus. Die Aktie von Hexagon Purus sei börsennotiert und werde auch in Deutschland gehandelt. DER AKTIONÄR erwarte sich in Zukunft noch einiges von dem Unternehmen.Die Hexagon Purus-Aktie bleibt ein Kauf für spekulativ ausgerichtete Anleger, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 1,60 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 09.02.2023)