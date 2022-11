Börsenplätze Hexagon Purus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:

2,286 EUR +1,60% (23.11.2022, 10:14)



Börse Oslo-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:

23,56 NOK -0,51% (23.11.2022, 10:17)



ISIN Hexagon Purus-Aktie:

NO0010904923



WKN Hexagon Purus-Aktie:

A2QKGG



Ticker-Symbol Hexagon Purus-Aktie:

0QJ



Börse Oslo-Symbol Hexagon Purus-Aktie:

HPUR



Kurzprofil Hexagon Purus ASA:



Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (23.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) unter die Lupe.Auch die Aktie von Hexagon Purus habe sich in den letzten Monaten dem herausforderndem Marktumfeld nicht entziehen können. Gute Zahlen zum dritten Quartal und ein anhaltend positiver Newsflow von der Auftragsseite hätten dem Wasserstoff-Wert in den vergangenen Wochen wieder positive Impulse verliehen. So auch am Dienstag.Für die Hypion GmbH solle Wasserstoffverteilungssysteme im Gegenwert von 2,2 Millionen Euro liefern, allerdings erst im Jahr 2024. Denn für das kommende Jahr seien die Produktionskapazitäten für diese Systeme bereits ausgeschöpft. Das zeige, auf welche hohe Nachfrage die Produkte von Hexagon Purus treffen würden."Die Zusammenarbeit mit den besten und erfahrensten Anbietern auf dem Markt ist entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung unserer Geschäftsstrategie auf wirtschaftliche und wettbewerbsfähige Weise", so Hypion-Entwicklungsleiter, Dr. Stefan Rehm. "Wir freuen uns, Hexagon Purus als Teil des Teams für den Aufbau eines Netzes von grünen Wasserstofftankstellen in Deutschland gewonnen zu haben."Das Geschäft bei Hexagon Purus brumme, die Aufträge der vergangenen Monate und solide Zahlen zum dritten Quartal 2022 würden positiv stimmen. Für den "Aktionär" bleibt der spekulative Titel eine der spannendsten Storys im aufstrebenden Wasserstoff-Sektor, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Hexagon Purus-Aktie. (Analyse vom 23.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link