Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Euronext Oslo-Symbol: HEX) mit Hauptsitz in Ålesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Euronext Oslo-Symbol: HEX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aufmerksame "Aktionär"-Leser würden wissen, dass das norwegische Unternehmen Hexagon Composites zu den Gewinnern der globalen Energiewende-Bestrebungen gehöre. Besonders in Nordamerika profitiere die Gesellschaft mit ihrem breiten Portfolio an Hochdruckbehältern und -systemen zur Speicherung sowie dem Transport von Gasen. Ein neuer Großauftrag unterstreiche die vielversprechenden Aussichten.So habe die Geschäftseinheit Hexagon Agility eine neue Order für TITAN-Transportmodule am Mittwoch verkündet. Beim Auftraggeber handele es sich um den Bestandskunden REV LNG, ein führendes Full-Service-Unternehmen für mobile Energieversorgung und Projektentwicklung. Die Module von Hexagon Composites sollten für den Transport und die Lieferung von erneuerbarem Erdgas (RNG) eingesetzt werden.Die Skandinavier würden den Auftragsgegenwert auf 19 Millionen Dollar beziffern. Zur Einordnung: Im dritten Quartal 2023 habe Hexagon Composites etwa 121 Millionen Dollar umgesetzt."Unsere Kunden diversifizieren weiterhin ihre Energieportfolios und setzen auf RNG als Schlüssellösung zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen", so David Kailbourne, CEO von REV LNG. "Die Zuverlässigkeit der Mobile-Pipeline-Produkte von Hexagon Agility ist hervorragend und ermöglicht es uns, die Nachfrage unserer Kunden zu erfüllen."Hexagon Composites starte mit einem Großauftrag ins neue Jahr. Die Chancen, dass die Norweger vor allem in Nordamerika in den kommenden Wochen und Monaten weitere Großaufträge einfädeln könnten, stünden gut. Für den "Aktionär" gehöre die Aktie des Unternehmens zu den favorisierten Titeln für das Jahr 2024.Spekulativ ausgerichtete Anleger nutzen den jüngsten Rücksetzer zum Einstieg, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2024)