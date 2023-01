Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Börse Oslo-Symbol: HEX) mit Hauptsitz in Ålesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (29.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Börse Oslo-Symbol: HEX) unter die Lupe.Als Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen für verschiedene Gase profitiere Hexagon Composites von der fortschreitenden Dekarbonisierung. Vor allem in Nordamerika wachse das Interesse an erneuerbarem Erdgas (RNG) und damit auch der Bedarf an den Produkten des norwegischen Unternehmens. Das unterstreiche ein Großauftrag, den Hexagon Composites am Samstag habe vermelden können.Basierend auf einem Vertrag mit Certarus, den die Skandinavier bereits im März 2021 kommuniziert hätten, habe die Geschäftseinheit Hexagon Agility einen neuen Auftrag i.H.v. 25,6 Mio. USD gewinnen können. Zur Einordnung: Im dritten Quartal 2022 habe Hexagon Composites einen Gesamtumsatz i.H.v. 1,08 Mrd. NOK (Norwegische Kronen oder umgerechnet etwa 110 Mio. USD) verzeichnet.Die Norweger sollten ihre neuen TITAN 450-Module liefern. Es handele sich hierbei um die nächste Generation von Composite-Gasverteilungsmodulen. Laut Miguel Raimao, Vizepräsident des Bereichs Mobile Pipeline bei Hexagon Agility, würden die Module 25% mehr Gaskapazität bieten und seien bei gleicher Länge 20% leichter.Hexagon Composites sei ein geheimer Gewinner der fortschreitenden Dekarbonisierung. Die Aktie sollte mit Kursaufschlägen in die neue Handelswoche starten. Mit einem nachhaltigen Sprung über 34,50 NOK und dem August-Hoch bei 34,80 NOK könnte der Wert frische Kaufsignale generieren. "Der Aktionär" bleibe für den Titel langfristig ganz klar optimistisch gestimmt. Mutige Anleger könnten bei Schwäche weiter zugreifen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link