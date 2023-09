Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Euronext Oslo-Symbol: HEX) mit Hauptsitz in Ålesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (01.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Euronext Oslo-Symbol: HEX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Hexagon Composites habe an der Heimatbörse in Oslo ein frisches 52-Wochen-Hoch markiert. Doch damit dürfte das Potenzial des Wertes, der in AKTIONÄR-Ausgabe 31/23 als potenzieller Verzehnfacher vorgestellt worden sei, noch nicht ausgereizt sein. Denn die Wachstumsaussichten für den Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen seien glänzend.Das Unternehmen generiere über 60 Prozent seines Umsatzes in Nordamerika. Und der Markt werde immer wichtiger. Denn erneuerbares Erdgas (RNG) erfreue sich in Übersee als emissionsarme Alternative zum Diesel einer immer größeren Beliebtheit. "Ein beträchtlicher Teil des RNG stammt aus landwirtschaftlichen Quellen, die ohne Zugang zu Pipeline-Infrastrukturen gestrandet sind. Unsere mobilen Pipeline-Lösungen sind der Schlüssel, um dieses Gas zu den Pipelines oder direkt zu den Endkunden in verschiedenen Branchen zu bringen, was uns zu einem wichtigen Teil des Ökosystems macht", so Hexagon Composites-Chef, Jon Erik Engeset, vor kurzem gegenüber dem "Aktionär".Bereits zu Jahresbeginn habe S&P Global berichtet, dass RNG neues Interesse bei Kreditgebern und Finanzierern wecke. Demnach werde erwartet, dass die Ausweitung von Subventionen für die RNG-Produktion in den kommenden Jahren zu massivem Wachstum und Investitionen führen werde.Der Boom bei emissionsarmen Gasen in Nordamerika könnte in den kommenden Jahren erst so richtig Fahrt aufnehmen. "In einigen Staaten werden die 'Well-to-Wheel'-Emissionen eindeutig anerkannt, was die Einführung von RNG als unmittelbarste und effektivste Lösung zur Reduzierung von Treibhausgasen fördert", erkläre Hexagon Composites-CEO Engeset. "Vor diesem Hintergrund wird eine Verdreifachung des adressierbaren Marktes für Erdgaslösungen erwartet, nachdem Cummins seinen neuen 15-Liter-Erdgasmotor vorgestellt hat, der 2024 auf den Markt kommen soll."Die Aussichten für die Norweger, allen voran in den USA und Kanada, würden exzellent bleiben. Schaffe es das Unternehmen, seine Margen nachhaltig zu steigern und die Schlagzahl bei den Großaufträgen hoch zu halten, dürfte die Aktie mittel- bis langfristig deutlich höher notieren. Durch die Entflechtung der Wasserstoff-Tochter Hexagon Purus dürfte die Firma zudem bald nachhaltig schwarze Zahlen schreiben - und der Markt dem Unternehmen eine höhere Bewertung zugestehen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Hexagon Composites-Aktie. (Analyse vom 01.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link