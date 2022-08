Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Börse Oslo-Symbol: HEX) mit Hauptsitz in Ålesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Börse Oslo-Symbol: HEX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der norwegische Spezialist für Hochdruckbehälter und -systeme habe einen spannenden - wenn auch überschaubaren - Auftrag am Freitag gemeldet. Konkret erhalte den Zuschlag von NG Advantage aus den Vereinigten Staaten die Tochtergesellschaft Digital Wave. Hexagon Composites habe das Unternehmen im Jahr 2018 erworben.Digital Wave habe einen Vertrag mit NG Advantage über strategische Prüfdienstleistungen unterzeichnen können. Die Tochter von Hexagon Composites übernehme die Requalifizierung von Typ-4-Zylindern, die für den Transport von komprimiertem (erneuerbarem) Erdgas (CNG/RNG) verwendet würden, habe es geheißen. Dabei setze Digital Wave auf die modale akustische Emission (MAE) vor Ort.Der Gegenwert des Vertrages für den Prüfservice werde auf eine Million Dollar taxiert. Im Jahr 2018 habe Hexagon Composites 7,5 Millionen Dollar für Digital Wave auf den Tisch gelegt. Allmählich würden die Norweger die Früchte der Transaktion ernten.Digital Wave könne einen wichtigen Auftrag verbuchen."Der Aktionär" betreut die Story rund um Hexagon Composites schon viele Jahre und hält diese unverändert für aussichtsreich. Die Aktie ist ein klarer spekulativer Kauf, so Michel Doepke. Das betreffe auch die abgespaltene Wasserstoff-Tochter Hexagon Purus. (Analyse vom 19.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link