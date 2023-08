Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Börse Oslo-Symbol: HEX) mit Hauptsitz in Ålesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (10.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Börse Oslo-Symbol: HEX) unter die Lupe."Der Aktionär" habe in Ausgabe 31/23 Aktien vorgestellt, die langfristig das Zeug dazu hätten, sich zu verzehnfachen. Eine davon: Hexagon Composites. Der Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen profitiere von der fortschreitenden Dekarbonisierung rund um den Globus. Der Bereich "Mobile Pipeline" des Konzerns könne nun einen neuen Rekordauftrag verbuchen.Konkret sichere sich die Hexagon-Composites-Geschäftseinheit Hexagon Agility die große Order. Gegenwert: 54 Millionen Dollar. Auftraggeber sei einmal mehr das amerikanische Unternehmen Certarus, welches die TITAN-Transportmodule der nächsten Generation der Norweger beziehen wolle. Der Auftrag basiere auf einer mehrjährigen Liefervereinbarung, die Certarus und Hexagon Composites im März 2021 eingegangen seien."Wir sind stolz darauf, seit über einem Jahrzehnt mit Certarus zusammenzuarbeiten, um die Energiewende voranzutreiben", so Miguel Raimao, Vice President of Mobile Pipeline bei Hexagon Agility. "Unsere neueste Innovation, der TITAN 450, ist ein Gamechanger. Er erweitert unser Portfolio an Gastransportlösungen in einer kritischen Zeit, in der sich die Welt zunehmend RNG als sofortige und kosteneffiziente kohlenstoffnegative Lösung zuwendet."Der Großauftrag schaffe ganz klar mehr Visibilität bei Hexagon Composites und sollte auch attraktive Margen abwerfen. Der skandinavische Titel sollte von der News klar profitieren und nun wieder in Richtung Jahreshoch streben.Die Aktie bleibt ein klarer spekulativer Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link