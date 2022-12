Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Börse Oslo-Symbol: HEX) mit Hauptsitz in Ålesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (06.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Börse Oslo-Symbol: HEX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Als Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen für verschiedene Gase profitiere Hexagon Composites vom Swing hin zu einer klimafreundlicheren Mobilität. So auch in den USA: Hier hätten die Skandinavier nun einen wichtigen Auftrag für ihre Transportmodule vermelden können. Das sorge für mehr Visibilität bei der Muttergesellschaft von Hexagon Purus.Konkret habe die Geschäftseinheit Hexagon Agility den Auftrag in Höhe von 16,2 Millionen Dollar (etwa 158 Millionen Norwegische Kronen) verbucht. Die TITAN-Transportmodule sollten an REV LNG geliefert werden und würden dann dem Transport und der Lieferung von erneuerbaren Erdgas (RNG) in den USA dienen. Die Auslieferung erfolge ab dem dritten Quartal 2023 und sorge damit für etwas mehr Planungssicherheit."RNG ist die einzige kohlenstoffnegative Energiequelle und der Schlüssel zur Reduzierung schädlicher Methanemissionen", sei Hexagon-Agility-Präsident Seung Baik überzeugt. "Wir begrüßen REV LNG für seine kontinuierliche Marktexpansion und freuen uns darauf, seine Bemühungen weiterhin zu unterstützen."Die Aktie von Hexagon Composites könne vom Auftrag profitieren und gewinne am Dienstag gut vier Prozent. Nach Ansicht des "Aktionär" bleibt der norwegische Titel langfristig interessant, gerade im Hinblick auf die hohen Deal-Aktivitäten und vielversprechenden politischen Rahmenbedingungen für RNG, so Michel Doepke. Noch einen Tick spekulativer sei die ebenfalls börsengelistete Wasserstoff-Tochter des Konzerns, Hexagon Purus. (Analyse vom 06.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link