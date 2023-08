Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Börse Oslo-Symbol: HEX) mit Hauptsitz in Ålesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (29.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX, Börse Oslo-Symbol: HEX) unter die Lupe.In der Ausgabe 31/23 von DER AKTIONÄR seien Aktien vorgestellt worden, die perspektivisch das Zeug dazu hätten, sich zu verzehnfachen. Darunter habe sich auch die Hexagon Composites-Aktie befunden. Nach einem Rekordauftrag für Mobile Pipeline, starken Q2-Zahlen und positiven Analystenkommentaren kenne der Titel kein Halten mehr.Zu Wochenbeginn habe Analyst Fabian Jorgensen von der Carnegie Group den skandinavischen Wert erneut unter die Lupe genommen. Der Experte habe sein Kursziel für die Aktie des Herstellers von Hochdruckbehältern und -systemen um 7,00 auf 42,00 Norwegische Kronen (umgerechnet 3,63 Euro) angehoben, sein Votum laute entsprechend "Buy".Die positive Analystenstudie habe die Hexagon Composites-Aktie am Montag auf ein neues 52-Wochen-Hoch geschickt. Und die Chancen stünden gut, dass sich die Rally in den nächsten Monaten fortsetze. Denn Hexagon Composites sei nach Ansicht des AKTIONÄR ein klarer Gewinner der fortschreitenden Dekarbonisierung. In den USA generiere die Gesellschaft die meisten Umsätze, gefolgt von Europa.Die Aussichten für Hexagon Composites würden exzellent bleiben. Schaffe es das Unternehmen, seine Margen nachhaltig zu steigern und die Schlagzahl bei den Großaufträgen hoch zu halten, dürfte die Hexagon Composites-Aktie mittel- bis langfristig deutlich höher notieren. Nach der dynamischen Aufwärtsbewegung sei es allerdings Zeit für eine Verschnaufpause.Nach einem Rücksetzer können dann spekulativ ausgerichtete Neueinsteiger zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link