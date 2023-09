Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenbeginn richtet sich der Blick auf das sentix-Investorenvertrauen, so die Analysten der Helaba.Auffällig dabei sei gewesen, dass in Deutschland die Lage inzwischen deutlich schlechter eingeschätzt werde als in der Eurozone. Die Debatte, ob Deutschland wieder der "kranke Mann Europas" sei, habe wieder Fahrt aufgenommen. Vor dem Hintergrund der veröffentlichten Daten wie der Einkaufsmanagerindices und des ifo-Geschäftsklimaindexes verwundere dies aber nicht all zu sehr. Im Hinblick auf die heutigen Zahlen sei zu beachten, dass je schlechter die Lage sei, desto größer sei die Chance, dass sich die Erwartungen wieder verbessern würden. Die zuletzt positive Entwicklung an den Aktienbörsen könnte dabei hilfreich gewesen sein.Währenddessen werde in den USA der Labor Day begangen und somit seien Datenveröffentlichungen und Handelsimpulse für das Geschehen hierzulande Fehlanzeige. Erst am Mittwoch werde es dort mit dem ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes wieder interessant. (04.09.2023/ac/a/m)