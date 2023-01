Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Stimmungsindikatoren haben datenseitig den bisherigen Wochenverlauf bestimmt und auch heute findet sich eine wichtige Unternehmensumfrage im Kalender, so die Analysten der Helaba.Insbesondere die Tatsache, dass die Erdgas- und Rohölpreise im Trend der letzten Monate gesunken seien, dürfte bei den Unternehmen positiv zur Kenntnis genommen worden sein. Hinzugekommen seien zahlreiche staatliche Stützungsmaßnahmen, um den Energiepreisschock abzumildern, was vor allem dem Dienstleistungsbereich geholfen haben dürfte. Die Tatsache, dass die hohen Inflationsraten zu Realeinkommensverlusten geführt hätten und dass die Zinsen weiter steigen würden, mahne aber vor zu viel Optimismus.Erklärtes Ziel der EZB sei die Inflationsbekämpfung und eine Dämpfung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage sei dabei nicht nur ein tolerierter Nebeneffekt, sondern ein Mittel zum Zweck. Schon in der nächsten Woche würden die Leitzinssätze wohl um weitere 50 Basispunkte erhöht. Ein solider ifo-Index würde diese Erwartungen untermauern und darüber hinaus auch für März 50 Basispunkte als wahrscheinlich erscheinen lassen. (25.01.2023/ac/a/m)