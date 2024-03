Darüber hinaus werde wohl der Saldo der Lagebeurteilungen wie schon in den letzten Monaten sehr weit im negativen Bereich liegen. Selbst ein neues Tief könne nicht ausgeschlossen werden.



Am frühen Nachmittag würden sich die Blicke dann in die USA richten, wo die Baubeginne und -genehmigungen des Monats Februar veröffentlicht würden. Insbesondere die Baubeginne stünden im Fokus, denn diese würden das BIP des laufenden Quartals beeinflussen. Nach dem sehr schwachen Januarwert sei mit einer Erholung zu rechnen, auch weil die Baugenehmigungen zuletzt nicht mehr so deutlich nachgegeben hätten. Ob die Konsensschätzung dabei aber noch übertroffen werden könne, sei offen.



Im Hinblick auf die Zinserwartungen bezüglich der FOMC-Entscheidung am Mittwoch werde sich vermutlich kein Einfluss ergeben. Für die kommenden Monate dürften die Zinsspekulationen gedämpft bleiben, würden aber wohl nicht weiter zurückgedrängt. (19.03.2024/ac/a/m)





DAX-Rekorde und schlechtere Stimmung unter Vermögensmanagern und Analysten, das passt nicht zusammen, so die Analysten der Helaba.Dennoch sei es wohl keine ausgemachte Sache, dass der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen nochmal kräftig zulege. Zum einen sollte beachtet werden, dass das Stimmungsbarometer bereits in den letzten sieben Monaten gestiegen sei, auch wenn das Niveau noch immer als mäßig zu bezeichnen sei. Zum anderen dürfe nicht vergessen werden, dass eine ähnlich strukturierte Umfrage, das sentix-Investorenvertrauen, jüngst zwar eine Verbesserung der Konjunkturerwartungen in der Eurozone mit sich gebracht habe, nicht aber in Deutschland. Die Analysten würden daher mit einem ZEW-Saldo etwa auf dem Vormonatsniveau rechnen und sich damit gegenüber der Konsensschätzung etwas zurückhaltender zeigen.