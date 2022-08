Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heute haben Marktteilnehmer die Ergebnisse der ZEW-Umfrage im Blick, so die Analysten der Helaba.Darauf habe bereits die sentix-Umfrage hingewiesen. Der Gesamtindex in der Eurozone habe zwar etwas zulegen können, allerdings von einem sehr niedrigen Niveau aus. In Deutschland liege der Index auf dem tiefsten Stand seit Mai 2020. Etwas bessere Erwartungen seien von einer rückläufigen Lageeinschätzung überkompensiert worden. Ein ähnliches Bild dürfte die ZEW-Umfrage zeichnen. Eine Stabilisierung scheine zwar möglich, allerdings lasse sich davon keine grundsätzlich bessere Konjunktureinschätzung ableiten.In den USA sorge die Industrieproduktion für Aufmerksamkeit. Hier zeichnet sich ein Vormonatsplus ab, wobei die Analysten der Helaba gegenüber der Konsensschätzung sogar eine leicht positive Überraschung ausmachen. Die Vorgaben für die Baubeginne und -genehmigungen seien uneinheitlich. Insgesamt sollte sich der Einfluss der Zahlen auf die Zinserwartungen in Grenzen halten. (16.08.2022/ac/a/m)