Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Morgen richtet sich der Blick in Deutschland auf die ZEW-Umfrage des laufenden Monats und dabei steht vor allem die Frage im Raum, inwieweit die Gaza-Krise die Stimmung der Finanzmarktakteure belastet haben könnte, so die Analysten der Helaba.In den USA gelte der Fokus zunächst den Einzelhandelsumsätzen und anschließend der Industrieproduktion im September. Die Konsumenten seien bis zuletzt eine Stütze der US-Wirtschaft gewesen und auch für die heutigen Zahlen lägen solide Indikationen vor. So seien die Pkw-Verkäufe gestiegen und zum nominalen Umsatzplus dürften auch die höheren Benzinpreise beitragen. Letzteres sei natürlich nicht unproblematisch, da die realen Einkommen bei steigenden Preisen geschmälert würden. Die Konsumlaune habe dem vorläufigen Michigan Sentiment für Oktober folgend vor diesem Hintergrund bereits nachgegeben.Des Weiteren sei die Industrieproduktion des abgelaufenen Monats von Interesse. Hier würden die Indikationen zur Vorsicht mahnen. Dem unerwartet robusten Augustwert könnte so eine Abschwächung folgen. Alles in allem würden die Zinserwartungen wohl nicht forciert, insbesondere auch wegen der anhaltend hohen Risikoaversion, die das Marktgeschehen dominiere. (17.10.2023/ac/a/m)